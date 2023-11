Pacientes y personal médico atrapados en hospitales bajo el fuego en Gaza: “Los ataques se ha intensificado drásticamente”

Médicos sin Fronteras informó que en las últimas horas los ataques contra el hospital Al Shifa en Gaza se han “intensificado dramáticamente”, tras el conflicto en Medio Oriente.

“Nuestro personal ha informado hace unas horas de una situación catastrófica en su interior”, sostuvieron a través de un comunicado.

Según un testimonio del cirujano de Al Shifa Dr. Mohammed Obeid, “hay muchos pacientes recientemente operados que no pueden caminar. No pueden evacuar. Necesitan una ambulancia para trasladarlos, y no tenemos ambulancias para evacuar a toda esta cantidad de pacientes.

Así también agregó que “si una familia tiene a dos o tres miembros heridos no los pueden trasladar cargándolos en autobús o en coche, así que deben caminar”.

El Dr. Mohammed Obeid manifestó “no podemos irnos del hospital y tampoco irnos porque desde la mañana hasta ahora operamos a 25 pacientes”.

“Si no estoy yo ni el otro cirujano, ¿Quién cuidará de los pacientes? (...) No podemos evacuarnos nosotros mismos del hospital y (dejar) a estas personas dentro. Como doctor, juré ayudar a las personas que necesitan ayuda. Así que si quieren bombardearme, no seré mejor que los demás”.

Actualmente, Médicos Sin Fronteras no puede comunicarse con ningún miembro de su personal dentro de Al Shifa y “están extremadamente preocupados por la seguridad de los pacientes y del personal médico”.

Es por ello que desde la organización hacen un llamado “urgente” a “detener los ataques contra hospitales y a proteger las instalaciones médicas, al personal médico y los pacientes”.