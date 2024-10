Papa enfrenta, en encuentro LGBT, pedido de revertir prohibición eclesiástica sobre afirmación de género

El papa Francisco se enfrentó el sábado a las peticiones de revocar la prohibición de la Iglesia Católica sobre la atención de afirmación de género para las personas transgénero cuando mantuvo conversaciones con activistas LGBTQ en el Vaticano.

La reunión de 80 minutos, celebrada en privado en la casa de huéspedes donde vive el Papa, incluyó a una hermana católica que trabaja con personas LGBTQ, un miembro de la comunidad transgénero y un médico estadounidense que ayuda a dirigir una clínica que proporciona atención hormonal de afirmación de género para adultos.

“Realmente quería compartir con el papa Francisco la alegría que siento por ser una persona transgénero católica”, dijo a Reuters Michael Sennett, quien participó en la reunión.

Sennett, un hombre transgénero de Boston, dijo que le contó al pontífice sobre “la alegría que me da la terapia de reemplazo hormonal y las cirugías a las que me he sometido que me hacen sentir cómodo en mi cuerpo”.

El inusual encuentro no figuraba en la agenda oficial del Vaticano.

La reunión con una docena de activistas LGBT se produce seis meses después de que la oficina doctrinal del Vaticano rechazara firmemente la afirmación de género, diciendo que “arriesga amenazar la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción”.

Los grupos LGBTQ criticaron duramente el documento del Vaticano y afirmaron que la oficina doctrinal no había solicitado la opinión de las personas transexuales acerca de sus experiencias antes de rechazar la atención de afirmación de género.

“Expresamos que, a medida que la Iglesia adopta políticas en este ámbito, es muy importante hablar con las personas transexuales”, dijo Cynthia Herrick, endocrinóloga de una clínica de San Luis, Misuri, que participó en la reunión papal.

“El Papa se mostró muy receptivo”, dijo Herrick. “Escuchó con mucha empatía. También compartió que siempre quiere centrarse en la persona, en su bienestar”.

A Francisco, de 87 años, se le atribuye el mérito de haber llevado a la Iglesia Católica a adoptar un enfoque más acogedor hacia la comunidad LGBTQ, y ha permitido a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo caso por caso.

Pero a principios de este año también utilizó un término italiano muy despectivo sobre las personas LGBTQ, por el que el Vaticano se disculpó en su nombre.

New Ways Ministry, un grupo estadounidense de defensa de los católicos LGBTQ, organizó el acto del sábado.

“El mensaje realmente es que necesitamos escuchar las experiencias de las personas transexuales”, dijo la hermana Jeannine Gramick, cofundadora del grupo, que pidió a Francisco el encuentro. La reunión “significa que la Iglesia está avanzando, que la Iglesia se está uniendo a la era moderna”, afirmó.

El trabajo de Gramick con los católicos LGBTQ ha atraído la ira del Vaticano y de funcionarios católicos estadounidenses durante décadas, incluido el Papa Benedicto XVI. Pero ha mantenido correspondencia con Francisco, quien la recibió por primera vez en una reunión en el Vaticano el año pasado.

La oficina de prensa del Vaticano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la reunión del sábado.