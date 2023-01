París y Amsterdam contra los scooter y las bicicletas eléctricas mejoradas

Los scooters y las bicicletas eléctricas se encuentran en la mira de las autoridades en París y Amsterdam respectivamente. En el primer caso, serán los habitantes de la capital francesa quienes decidan si permanecerán en la ciudad o no. Porque la alcaldesa Anne hidalgo señaló que se invitará a los parisinos a votar si permiten que los servicios de arriendo de scooters eléctricos continúen operando.

El tema es “extremadamente divisorio”, dijo la alcaldesa Anne Hidalgo a la edición de fin de semana del periódico Le Parisien, y los críticos dicen que los conductores de scooter muestran solo un respeto superficial por las reglas de tránsito.

A menudo desafían las prohibiciones de andar en las veredas o estacionan sin consideración, mientras que algunos abandonan los scooters en los parques o incluso los arrojan al río Sena.

Por el contrario, sus fans elogian las veloces flotas, que suman un total de 15.000 scooters operados por las compañías Lime, Dott y Tier, como una alternativa rápida y no contaminante a los automóviles o al transporte público que ya se encuentra muy concurrido.

Hidalgo dijo que a los residentes de París se les hará “una pregunta muy simple” en el referéndum previsto para el 2 de abril: “¿Seguimos o no con las motos de arriendo?”.

La alcaldesa dijo que ella misma se inclinaba por una prohibición, pero que “respetaría el voto de los parisinos”. Una prohibición haría de París una excepción entre las principales ciudades del mundo.

En septiembre, la capital ya amenazó a los tres operadores con la no renovación de sus licencias, que vencen en marzo, si no limitaban la conducción temeraria y otros “usos indebidos”.

En noviembre, los operadores propusieron una serie de mejoras sugeridas, que incluyen equipar los scooters con patentes que permitirían un seguimiento más fácil de quienes pasan una luz roja o viajan en parejas en los vehículos de una sola persona, ambas consideradas infracciones comunes.

Pero David Belliard, subdirector de transporte urbano de Hidalgo, dijo a la agencia France Presse que un análisis de costo-beneficio no favoreció los sistemas de alquiler.

“Están en el camino y son peligrosos”, dijo a la AFP, y dijo que estaba a favor de una prohibición para “pacificar nuestras calles y aceras”.

Mientras tanto, Hidalgo le dijo a Le Parisien que los scooters de propiedad privada, también muy populares en la capital, no forman parte del referéndum. Ellos “no son un problema”, dijo.

Preocupación en Amsterdam

En los Países Bajos se enfrentan a una amenaza con las bicicletas eléctricas mejoradas que alcanzan velocidades de hasta 42 km/hr y que han sido protagonistas de accidentes de tráfico, lo que preocupa a los concejales, los parlamentarios, la policía, los defensores del ciclismo y muchos de los ciclistas neerlandeses cotidianos.

En Amsterdam, el número de accidentes de tráfico con al menos una víctima mortal aumentó considerablemente en 2022, de 491 a 578. Un incremento del 18%, según cifras provisionales de Smart Traffic Accident Reporting (STAR). La popularidad de las bicicletas eléctricas es un factor importante en este aumento, dijo al portal NOS, Paul Broer, titular de la cartera de tráfico de la Policía Nacional.

En este sentido, el diario The Guardian señala que Fietsersbond, un sindicato de ciclistas, está haciendo campaña para tomar medidas enérgicas contra las bicicletas eléctricas rápidas y las “bicicletas gordas”, aquellas con neumáticos extremadamente anchos. Estos solo deben usar carriles bici con una velocidad máxima de 25 km/h, pero algunas de las bicicletas están diseñadas para ir más rápido o el usuario las está modificando para permitirles hacerlo.

Foto: Archivo

En junio pasado, los parlamentarios holandeses votaron para prohibir que las personas aumenten las velocidades de las bicicletas eléctricas programadas de fábrica, y los expertos en ciclismo advierten que las naciones que las adopten rápidamente pronto enfrentarán los mismos problemas.

Una investigación reciente del gobierno holandés –citada por The Guardian- descubrió que las bicicletas eléctricas suelen viajar a casi 24 km/h, 3 km/h más rápido que las bicicletas normales, pero una cuarta parte de los ciclistas eléctricos superan el límite, especialmente los adultos jóvenes. Los ciclomotores pueden ser peores, pero los Países Bajos tienen aproximadamente 5 millones de bicicletas eléctricas, para una población de 17,8 millones, y los usuarios incluyen niños de escuela primaria.

“Van demasiado rápido”, dijo al portal NPO, Florrie de Pater, presidenta del Sindicato de Ciclistas de Amsterdam. Según ella, las fat bikes y las bicicletas Van Moof van a una media de 30 kilómetros por hora, con máximos de hasta 37 o 40 kilómetros por hora. Desde el 1 de enero, los cascos son obligatorios para los ciclomotores ligeros, pero no se requiere casco para las bicicletas eléctricas. “Las fat bikes son increíblemente populares en Ámsterdam, cada vez se ven más. Puedes ir rápido y aun así no tienes que usar casco”.

El problema con las fat bikes está en una palanca: “Si se tira, no tienes que pedalear. A menudo ves fat bikes recorriendo cientos de metros sin tener que pedalear. Esa no es una e-bike en absoluto, es una ciclomotor ligero que ya debería estar sujeto al uso obligatorio del casco”, dice De Pater.

La pregunta es si debería haber un casco obligatorio separado para fat bikes y Van Moofs. Fietsersbond aún no está muy seguro: “Entonces probablemente deberías hacer que los cascos sean obligatorios para todas las bicicletas eléctricas”. El sindicato teme que las personas que actualmente todavía usan bicicletas eléctricas abandonen por completo el ciclismo. “A muchas personas no les gusta usar casco y rápidamente piensan: ‘Entonces no andes en bicicleta’. Mientras que la bicicleta eléctrica es solo una de esas soluciones”.