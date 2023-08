Paul Gleeson, embajador de Irlanda en Chile: “Estamos en un momento muy vibrante para las relaciones entre nuestros países”

A poco más de cuatro años de haber asumido como el primer embajador residente de la República de Irlanda en Chile, Paul Gleeson se encuentra a días de terminar su misión.

Después de una larga carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, y también como diplomático en distintos países, Gleeson llegó en febrero de 2019 a instalar la primera embajada de su país en Santiago y en mayo del mismo año entregó las cartas credenciales al entonces Presidente Sebastián Piñera. La iniciativa formaba parte del proyecto global para doblar la huella de Irlanda en el mundo.

En esta entrevista con La Tercera, el embajador hace un balance de su mandato y de la relación entre Santiago y Dublín.

¿Cuál es su evaluación de este tiempo al mando de la legación irlandesa?

Lo que ocurrió con Irlanda fue que teníamos algo llamado el Programa Global de Irlanda, que se puso en marcha hace unos seis años. Y cuando lanzamos ese programa, nuestro entonces primer ministro, Taoiseach, declaró que necesitábamos ser una isla en el centro del mundo. Y para nosotros eso significaba establecer nuevas embajadas en distintas partes del mundo donde no habíamos estado presentes antes. Y cuando lo hicimos, el primer lugar de la lista fue Chile. Sabíamos que teníamos que abrir una embajada aquí, que era un gran lugar en Sudamérica para hacer negocios. Sabíamos que compartíamos perspectivas con Chile en Naciones Unidas y en la OCDE, y sabíamos que Chile era un socio realmente viable para nosotros de cara al futuro. Y esa fue la decisión de establecer la embajada. Y esto fue, por supuesto, antes del estallido, antes de la pandemia. Todos me decían Chile es muy tranquilo y ha sido fascinante. Quiero decir, estos han sido años fascinantes para ser diplomático aquí en Chile. Y estos han sido años en los que parece que han pasado décadas y ha sido un tiempo maravilloso tener la suerte de ser embajador aquí.

El embajador de Irlanda en Chile, Paul Gleeson, en entrevista con La Tercera. Foto: Mario Téllez

En cuanto a la relación entre Chile e Irlanda, ¿cómo han cambiado los lazos con la apertura de la embajada?

Creo que tener una embajada sobre el terreno nos permite establecer nuevas conexiones y saber dónde hay mayor potencial para hacer crecer nuestras relaciones. Y creo que, sobre todo después de la pandemia, cuando fue imposible viajar durante tanto tiempo entre nuestras dos partes del mundo, nos centramos mucho en estrechar los vínculos interpersonales entre nuestras partes del mundo. Así, por ejemplo, este año hemos duplicado el tamaño de nuestro programa de acuerdos de Working Holiday, lo cual ha sido una muy buena noticia y permite a los jóvenes de cada uno de nuestros países la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar en el otro. El viernes firmamos un acuerdo entre la Asociación de Universidades Irlandesas y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile, que facilitará a los posgraduados chilenos realizar investigaciones en universidades irlandesas. De modo que estos vínculos entre personas son muy importantes, y se remontan a los vínculos originales, como Bernardo O’Higgins y Juan MacKenna, y todos estos irlandeses y personas de ascendencia irlandesa que desempeñaron un papel clave en los primeros años de este Estado. Esos vínculos entre personas son muy importantes. También tenemos inversiones irlandesas muy considerables aquí en sectores como la energía renovable, en sectores como la producción de frutas y verduras, y en sectores como el embalaje también. Y tenemos una nueva Cámara de Comercio Irlanda-Chile establecida desde que se abrió la embajada. Así que creo que estamos en un momento muy vibrante para las relaciones interpersonales y económicas entre nuestros dos países.

¿En qué consiste este acuerdo de las universidades?

Hemos estado trabajando desde que abrimos la embajada para tratar de aumentar las oportunidades para los estudiantes e investigadores chilenos para estudiar en las universidades irlandesas. Y obviamente nosotros y ANID, que es el interlocutor clave en el sistema aquí, hemos estado trabajando en un acuerdo con toda la amplitud de las universidades irlandesas bajo la rúbrica de la Asociación de Universidades Irlandesas. Y lo que hará este acuerdo es facilitar a los chilenos el acceso al programa de Becas Chile para estudiar en universidades irlandesas y nuestras casas de estudio se encuentran entre las mejores del mundo. Ahora tenemos dos universidades irlandesas entre las 200 mejores del mundo, cuatro entre las 300 mejores del mundo, y sus áreas de fortaleza son muy complementarias a las que tenemos aquí en Chile también.

Vista de Trinity College en Dublín.

¿Cuáles áreas de esta relación cree que hay que profundizar?

Creo que la energía es un buen sector, porque nuestra mayor empresa irlandesa aquí es Mainstream Renewable Power, que se fundó en Irlanda, que sigue teniendo su sede en Irlanda y que tiene proyectos por valor de 1.800 millones de dólares, proyectos solares y eólicos, a lo largo de todo Chile, y mucho interés en el hidrógeno verde también y en el potencial que tiene Chile en ese sector. Creo que es muy importante que Chile se convierta en un lugar viable para las empresas 100% renovables, no sólo para los proyectos de energía renovable de las antiguas empresas de combustibles fósiles, sino para las empresas 100% renovables. Y porque, obviamente, han sufrido con el sistema de precios en los últimos años. Así que es una prioridad muy grande para nosotros y lo vemos como un sector de crecimiento potencial, y las dificultades que enfrentan las compañías renovables fueron tratadas durante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en junio. Tenemos una buena relación con el ministro de Energía, Diego Pardow, y sabemos que está intentando abordar algunos de estos retos.

¿Cuáles son los desafíos de la Unión Europea en América Latina, considerando la influencia china en la región?

Hay retos y oportunidades. Quiero decir que el hecho de que la Unión Europea esté invirtiendo tanto en América Latina en este momento refleja que compartimos valores en nuestra forma de ver el mundo. Y creo que la guerra ilegal de Rusia en Ucrania es un muy buen ejemplo de ello. Y se puede ver aquí en Chile, tanto el Presidente Piñera inicialmente como el Presidente Boric inmediatamente cuando asumió el cargo, y en todo momento desde entonces, han sido absolutamente claros en su condena de la agresión rusa. Y el Presidente Boric volvió a expresarlo recientemente en Bruselas en la cumbre Celac-UE el mes pasado. Y esto demuestra a los líderes europeos que tenemos un encuentro de mentes aquí en Chile y más ampliamente en toda la región también en términos de cómo vemos el mundo y cómo queremos apoyar el multilateralismo, cómo queremos continuar la lucha contra el cambio climático, cómo queremos promover los derechos humanos en todas estas áreas. Chile e Irlanda y América Latina y la UE en general comparten una enorme cantidad de prioridades y acciones conjuntas. Y la inversión de la UE en esta región es para asegurar que se maximiza el potencial económico en torno a todo esto. Tanto si se trata de la transición digital como de iniciativas de energía verde, vemos un enorme potencial de crecimiento en el futuro. En Irlanda tenemos nuestra propia estrategia para América Latina y el Caribe. En los últimos años hemos asistido a un enorme aumento de las visitas de políticos irlandeses a esta región. El año pasado, nuestro entonces viceprimer ministro, ahora primer ministro, Leo Varadkar, fue el político de mayor rango de la Unión Europea en la toma de posesión del Presidente Boric. Y desde su elección también hemos mantenido excelentes contactos entre nuestro Presidente en Irlanda, Michael D. Higgins, y el Presidente Boric. De modo que Chile está muy presente en las mentes de la gente de Irlanda.

La embajada tuvo una participación en el proceso constitucional al promover la visita de distintos expertos, ¿cómo evalúa esta experiencia?

Tuvimos un gran compromiso con la primera Convención Constitucional aquí, porque nosotros mismos tuvimos una Convención Constitucional en Irlanda entre 2012 y 2014. Y algunos de los temas que nuestra Convención Constitucional trató en Irlanda eran bastante similares a algunos de los problemas que se enfrentan aquí en Chile, sobre todo porque ambos países venían de un pasado en el que, ya sabes, había mucho dogma religioso y sociedades bastante conservadoras. Y tanto Irlanda como Chile se han vuelto gradualmente más inclusivos, más tolerantes, más respetuosos de la diversidad, por lo que estamos en el mismo camino. Y la Convención Constitucional que tuvimos en Irlanda llevó a un referéndum sobre matrimonio igualitario en 2015. Y, por supuesto, en Chile la igualdad matrimonial se convirtió en ley el año pasado. Así que hay un montón de similitudes en el pasado. Y tengo que decir que siento un gran respeto por las personas que participaron en ella. Creo que cuando los resultados de esa Convención Constitucional fueron rechazados por el pueblo chileno, se tendió a decir que quizá no habían hecho un trabajo tan bueno como debían o a criticar mucho a los participantes. Pero había un montón de gente muy buena involucrada en eso, que realmente puso su corazón y alma en el trabajo y que quería un buen resultado para el país. Y el pueblo, en su sabiduría, decidió que esto no era para ellos, está en su derecho. Pero eso no significa que los esfuerzos de las personas implicadas no fueran nobles y dignos de agradecimiento. Hemos seguido apoyando el proceso de reforma constitucional en todas sus fases, incluida la colaboración con la Comisión de Expertos. Y este año trajimos a nuestro fiscal general de Irlanda para que hablara con la Comisión de Expertos sobre nuestra Constitución en Irlanda, los derechos socioeconómicos dentro de la Constitución irlandesa y las disposiciones que tenemos en la Constitución irlandesa para la participación ciudadana y las Asambleas de Ciudadanos, que se han convertido en una parte importante del proceso político en Irlanda. Y me alegró ver que el texto presentado por la Comisión de Expertos al nuevo Consejo Constitucional incluía propuestas de órganos bastante similares a esas asambleas de ciudadanos en Irlanda. Así que creemos que ha sido un compromiso muy bueno con el proceso aquí y continuamos siguiéndolo muy de cerca.