Pelosi entrega su apoyo “oficial, personal y político” a Kamala Harris como candidata

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California), entregó este lunes su respaldo oficial a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata, un apoyo que se produjo un día después de que el presidente Joe Biden anunciara que ya no buscaría la reelección.

El respaldo de Pelosi, que sigue siendo una figura destacada en el partido, es significativo, ya que la demócrata de California jugó un papel clave al presionar a Biden entre bastidores para que reconsiderara su decisión de permanecer en la carrera por la Casa Blanca. Pelosi, de 84 años, contuvo su apoyo inmediatamente después de que Biden renunció a su candidatura, pero le ofreció un respaldo total este lunes, destacó el medio The Hill.

“Hoy, con inmenso orgullo y optimismo ilimitado para el futuro de nuestro país, apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos. Mi apoyo entusiasta a Kamala Harris para la presidencia es oficial, personal y político”, dijo Pelosi, según consigna The Wall Street Journal.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ríe mientras pronuncia un discurso en su primera aparición pública desde que el presidente Joe Biden abandonó la carrera por la reelección, en el jardín sur de la Casa Blanca, el 22 de julio de 2024. Foto: Reuters

Y añadió: “Oficialmente, he visto la fuerza y el coraje de Kamala Harris como defensora de las familias trabajadoras, en particular luchando por el derecho de la mujer a elegir. Personalmente, conozco a Kamala Harris desde hace décadas porque tiene fuertes valores, fe y compromiso con el servicio público. Políticamente, no nos equivoquemos: Kamala Harris, como mujer en la política, es brillantemente astuta y tengo plena confianza en que nos llevará a la victoria en noviembre”.

La diversidad de los demócratas es la fuerza del partido, añadió Pelosi. “Ahora debemos unirnos y avanzar para derrotar rotundamente a Donald Trump y elegir con entusiasmo a Kamala Harris como la próxima presidenta de Estados Unidos”, dijo en un comunicado. “¡Adelante hacia la victoria!”.