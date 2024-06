Por qué el debate presidencial de Biden con Trump conlleva una gran oportunidad (y un riesgo) para CNN

Donald Trump debatirá con el presidente Joe Biden en un estudio de CNN el jueves, la primera aparición del expresidente en el canal de cable desde una polémica tertulia electoral el año pasado que precedió a la abrupta salida del anterior director ejecutivo de la cadena.

Se espera que el evento genere grandes índices de rating para CNN, cuya audiencia en horario de máxima audiencia ha ido cayendo. Pero también lo expondrá a críticas, dado su control sobre el formato del debate y su historial de tensos intercambios con funcionarios de Trump durante la administración del expresidente.

El lunes, Mark Thompson, director ejecutivo de CNN, instó al personal a no quedar atrapados en el fuego cruzado en el período previo al debate, y les dijo durante una reunión matutina que “mantuvieran la calma, la cabeza lúcida” y abordaran el evento “con profesionalismo y calma”.

Horas antes, la presentadora de CNN Kasie Hunt había sido noticia al interrumpir abruptamente una entrevista con una portavoz de Trump que había criticado repetidamente al presentador de CNN Jake Tapper, quien moderará el debate del jueves junto con Dana Bash.

Carteles en el CNN Center promueven el debate entre Joe Biden y Donald Trump, en Atlanta, Georgia, el 24 de junio de 2024. Foto: Reuters

“Voy a detener esta entrevista si continúas atacando a mis colegas”, dijo Hunt. Después de que la portavoz, Karoline Leavitt, continuara criticando a Tapper, Hunt le dio las gracias y puso fin a la conversación.

El intercambio hizo eco de los primeros días de la administración Trump, cuando los presentadores de CNN y otros periodistas de radiodifusión frecuentemente discutían con funcionarios de Trump en el aire, alimentando acusaciones de parcialidad por parte de Trump y sus seguidores.

“Vienes a mi programa, respetas a mis colegas. Punto”, publicó Hunt en X después de la entrevista. “No me importa de qué lado del pasillo estés”.

Trump ha estado atacando a CNN en los últimos días, diciendo durante un mitin reciente en Wisconsin que “debatirá con tres personas” el jueves, refiriéndose a Biden, Tapper y Bash.

“Es un verdadero golpe”

El debate del jueves conlleva una gran oportunidad (y riesgo) para la cadena, que más allá de su problema de caída de ratings todavía está buscando una dirección después de frecuentes cambios de liderazgo, con tres líderes diferentes en menos de tres años.

“Llega en un momento realmente importante en términos de CNN y sus índices de audiencia y moral”, dijo Jane Hall, profesora de la Facultad de Comunicación de la American University y autora de “Politics and the Media: Intersections and New Directions”. “Es un verdadero golpe de Estado”.

Personas caminan por el Georgia Tech Campus junto al CNN Center, donde carteles promueven el debate entre Joe Biden y Donald Trump, en Atlanta, Georgia, el 24 de junio de 2024. Foto: Reuters

CNN estará bajo escrutinio adicional dado el grado de control que tiene sobre el formato del debate, incluyendo elegir a los moderadores, evitar una audiencia y tener los micrófonos de los candidatos encendidos sólo cuando sea su momento de hablar. En ciclos anteriores, esos detalles eran responsabilidad de una comisión independiente que tanto Biden como Trump optaron por eludir esta vez.

La relación a veces tensa entre Trump y CNN es algo que el predecesor de Thompson, Chris Licht, había tratado de reparar durante su breve mandato al mando. Con frecuencia pronunció edictos sobre cómo CNN podría ser menos parcial en su cobertura política, y fue el arquitecto de lo que muchos expertos describieron como una desastrosa tertulia electoral con Trump el año pasado. Licht dejó la cadena menos de un mes después, luego de que un perfil abrasador en el Atlántico provocara crecientes críticas hacia él dentro de la cadena de noticias.

Desde que asumió el cargo en octubre, Thompson, exalto ejecutivo del New York Times y la BBC, se ha centrado en gran medida en transformar las operaciones digitales de CNN.

Cuando se unió a la red el otoño pasado, Thompson instó a los empleados a “no cuestionarnos ni distraernos con argumentos complicados sobre el equilibrio, el ¿y qué pasa con? o la falsa equivalencia”, según un mensaje en video dirigido al personal. “Cubrimos las noticias políticas de manera proporcionada y justa, pero no tengamos miedo de nuestras propias sombras”.

Formato radicalmente diferente

El formato del debate del jueves es radicalmente diferente no sólo de la tertulia electoral de Trump del año pasado sino también del primer debate de las elecciones generales anteriores. Trump interrumpió con frecuencia a la presentadora de CNN, Kaitlan Collins, frente a una multitud ruidosa durante la tertulia electoral, e ignoró en gran medida las reglas durante el primer debate en vivo de 2020, con el entonces moderador de Fox News, Chris Wallace, luchando por evitar que el evento se convirtiera en un caos total.

Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden durante un debate por las primarias presidenciales demócratas organizado por CNN y el Des Moines Register, en Iowa, el 14 de enero de 2020. Foto. Archivo

CNN llevará a cabo el debate en sus estudios de Atlanta y no habrá audiencia presente. La sala de control de CNN también silenciará los micrófonos de los candidatos cuando no sea su turno de hablar, lo que evitará que ambos partidos hablen fuera de turno.

Las campañas de Biden y Trump no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El debate, que se transmite simultáneamente en otras cadenas importantes, incluidas Fox News, MSNBC y CBS, seguramente dará a CNN un impulso en los ratings en un momento en que lo necesita.

La cadena está en camino de tener su mes con la audiencia más baja desde 1991 en el horario de máxima audiencia demográfico de 25 a 54 años con sólo 94.000 espectadores, según datos de Nielsen, aunque eso puede cambiar después del debate del jueves. Los debates presidenciales tradicionalmente atraen a millones de espectadores en el grupo demográfico.

CNN proporcionó una lista detallada de reglas a las cadenas que transmiten simultáneamente el debate. Incluyen llevar la transmisión completa del debate sin obstáculos, referirse al debate como “transmisión simultánea del debate presidencial de CNN” en los materiales promocionales y tener el logotipo de CNN visible en todo momento, según una copia de las reglas obtenida por The Wall Street Journal.

“Es un logro enorme”, dijo David Polyansky, un estratega republicano que ha trabajado en cinco campañas presidenciales. “La audiencia va a ser astronómica”.