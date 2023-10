Precios de miedo: Estadounidenses asustados por el elevado precio de los dulces en Halloween

En Chile, la fiesta de Halloween no tiene demasiados años arraigada. Varios años, una década, quizá. Pero en Estados Unidos, es una tradición que se toma en serio. Todos los años, millones de niños salen disfrazados a las calles del país norteamericano para participar del famoso juego. “Dulce o truco”. Trick-or-treating, en su versión original. Sin embargo, este año muchos de ellos se podrían ir de regreso a su casa temprano, y con pocas golosinas en sus bolsillos.

El precio de los dulces volvió a subir en comparación al año pasado. Para octubre de 2022, ya había experimentado un alza del 14% respecto al periodo anterior. Ahora, la inflación en ese subgrupo fue de un 13%, lo que significa un aumento de más del doble que el 6% de los precios de los alimentos en general en Estados Unidos, detalló Datasembly, un rastreador de precios al por menor.

Este aumento por segundo año consecutivo se debe a la sequía que afecta a la industria del cacao y del azúcar, pero no es la única golpeada relacionada con Halloween. Las calabazas, aquellas frutas naranjas (no es verdura, al contrario de lo que el sentido común diría) tan típicas en películas y calles, siempre adornadas con caras talladas durante esta época del año, también se verán menos por la compleja situación hídrica de algunos de sus productores.

Dulces y decoraciones de Halloween se exhiben en una tienda, el miércoles 23 de septiembre de 2020, en Freeport, Maine. Foto: AP

Jessica Weathers, dueña de un pequeño negocio en Shiloh, Illinois, ya asumió que no comprará tantos dulces este año, puesto que “el precio de los dulces ha llegado a ser escandaloso”. Por ello, considera que “no tiene sentido gastar 100 dólares en caramelos”, dijo a The Associated Press.

Normalmente, la mujer compra muchos de ellos para los eventos en la escuela o la iglesia local, donde cientos de niños se acercan a su puerta para pedir dulces. Sin embargo, este año la luz de su puerta se apagará temprano, puesto que solo tendrá dos bolsas para abastecer los bolsillos de sus disfrazados visitantes.

Según Numerator, una empresa de estudios de mercado, aproximadamente un tercio de los consumidores están optando por comprar marcas más baratas, en desmedro de las más populares y conocidas.

Pero hay una razón tras el alza: la sequía y el cambio climático. El subibaja climático que ha afectado a África tiene mucho que ver. El cacao, que alcanzó máximos históricos en 44 años luego de las lluvias torrenciales en África Occidental que limitaron la producción de la temporada que inició el otoño pasado, reportó The Associated Press, ahora se contrapone a las condiciones que el fenómeno de El Niño han generado, provocando que la región se seque.

Costa de Marfil, por ejemplo, país que produce casi el 40% del cacao mundial, está dando muestras de lo que podría ser su peor sequía desde 2003, dijo a la misma agencia de noticias Kelly Goughary, analista senior de Gro Intelligence, una empresa de análisis agrícola. En tanto, los precios del azúcar también están en máximos de 12 años, agregó el experto.

Una persona sostiene una calabaza antes de Halloween, el 23 de octubre de 2023. Foto: REUTERS.

El rubro asociado a las calabazas también se ha visto afectado, pero por las sequías de Estados Unidos. Agricultores de Texas, Nuevo México y Colorado han sufrido las consecuencias de la sequía que afecta al oeste y suroeste de la nación norteamericana, donde algunos han declarado pérdidas de hasta el 20% de la producción debido a la falta de agua y las altas temperaturas no compatibles con la producción de la fruta naranja que adorna y da vida a Halloween.

“Es uno de los peores años que hemos tenido en mucho tiempo”, dijo Mark Carroll, agente de extensión de Texas A&M para el condado de Floyd, a The Associated Press. Detalló que muchos deben ponderar entre asignar la escasa agua a determinadas hectáreas, frente a los costes energéticos que eso conlleva, siempre pensando en que la planta logre sobrevivir a los hasta 38° Celsius registrados en la zona.

Entre menos y más caras calabazas, y un aumento de dos años en los precios de los dulces, el Halloween 2023 de Estados Unidos se asusta ante la posible brevedad y austeridad de la celebración.