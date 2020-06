Presidente de México asegura tener buena salud tras contagio de coronavirus de alto funcionario

Hace 3 horas

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria a la que regularmente asiste el director Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien dio positivo en el test de Covid-19.