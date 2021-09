Presidente de Perú Pedro Castillo niega ante la OEA y empresarios de EE.UU. que su gobierno sea “comunista”

hace 20 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto: Reuters

En su discurso en el Consejo Permanente la Organización de los Estados Americanos, el mandatario peruano llamó a invertir “sin temores” en su país y prometió seguridad jurídica. “Nosotros no somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú”, apuntó,