Demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes piden que Biden abandone la carrera de 2024

El Presidente Joe Biden enfrentó nuevos llamados de destacados demócratas para que abandonara la carrera pocos días después de que prometió continuar su campaña y demostrar a los estadounidenses que estaba a la altura del cargo, mientras seguía aumentando la presión hacia el Presidente sobre su aptitud para la Casa Blanca.

En una reunión de importantes demócratas de la Cámara de Representantes, varios asistentes dijeron el domingo que creían que Biden debería hacerse a un lado, según personas familiarizadas con el asunto. Entre los miembros se encontraban importantes legisladores de comités importantes, incluidos los representantes Jerry Nadler y Joe Morelle de Nueva York, Adam Smith de Washington, Jim Himes de Connecticut y Mark Takano de California.

Los acontecimientos abrieron una amplia grieta en el muro de apoyo de Biden, elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara de Representantes que pedían que dimitiera. Entre ellos se encontraban los principales demócratas de los comités de Justicia, Servicios Armados y de Inteligencia. Las deserciones arrojan más dudas sobre el camino a seguir de Biden, incluso cuando controla su propio destino gracias a su arrasadora victoria en las primarias presidenciales demócratas.

Biden está perdiendo apoyo entre demócratas y donantes, a pesar de la promesa del Presidente de permanecer en la carrera, luego de un desastroso debate el 27 de junio contra el republicano Donald Trump. Si bien la vicepresidenta Kamala Harris tiene el camino más claro para dar un paso adelante si Biden se retira de las elecciones, los demócratas disidentes no se han unido en torno a un plan para elegir un candidato sustituto, y varios dijeron el domingo que hablar de un candidato suplente era prematuro.

Otros demócratas se han manifestado en torno a Biden. La representante Frederica Wilson (demócrata por Florida) dijo el domingo que “cualquier ‘líder’ que pida al Presidente Biden que abandone el cargo debe aclarar sus prioridades y dejar de socavar a este increíble líder real que ha logrado resultados reales para nuestro país”.

El Presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden llegando a Pennsylvania en el Air Force One. Foto: Reuters

La Convención Nacional Demócrata se celebrará en Chicago en agosto, cuando el partido nombrará formalmente a Biden como su candidato a la presidencia.

Biden pasó el día recorriendo el crítico estado indeciso de Pennsylvania, trabajando para reforzar el apoyo y mostrar sus habilidades en política minorista. Atrás quedaron los teleprompters, pero el Presidente solo habló brevemente en varios eventos en el estado.

Biden intentó reunir a sus partidarios en eventos en Pennsylvania el domingo, junto con altos funcionarios demócratas, incluidos los senadores John Fetterman y Bob Casey, en medio de presiones para demostrar que tiene lo necesario para ganar este otoño. El día fue diseñado para mostrar el toque de campaña minorista del Presidente de 81 años, continuando una serie de apariciones que incluyeron comentarios de campaña y una entrevista televisiva el viernes, en la que Biden hizo comentarios contundentes, pero hizo poco para disipar los temores de sus aliados sobre su aptitud física.

Biden viajó en helicóptero desde Delaware a Filadelfia, y luego él y Casey, un viejo aliado, viajaron juntos en la limusina presidencial a la Iglesia de Dios en Cristo de Mount Airy. Biden recibió una cálida bienvenida en la iglesia, donde el pastor Louis J. Felton dirigió a la congregación y dijo: “Amamos al Presidente Biden”. Hizo varias referencias al desempeño del Presidente en los debates y a su edad, pidiendo a Dios que “renueve su salud”.

El Presidente se puso de pie mientras el coro cantaba, levantando los brazos hacia el techo en ocasiones y otras manteniéndolos cruzados ante él. “Todos somos seres imperfectos”, dijo Biden, dirigiéndose a la congregación mayoritariamente afroamericana con notas escritas, pero sin teleprompter. “No sabemos qué nos deparará el destino y cuándo”.

El Presidente Joe Biden en un evento en una iglesia en Filadelfia. Foto: Reuters

cautela mientras compartía el centro de atención con otros demócratas, haciendo solo breves comentarios. Fetterman, quien sufrió un derrame cerebral durante su propia campaña al Senado en 2022, ofreció un fuerte apoyo a Biden durante el día, haciendo referencia a su propio mal debate mientras presionaba a la audiencia para que viera a Biden como el único candidato con un historial de derrotar a Trump.

El Congreso vuelve a trabajar esta semana y se espera una reunión completa del grupo demócrata de la Cámara el martes. Los demócratas de la Cámara de Representantes se reunirán el martes por la mañana y se espera que el futuro de Biden a la cabeza de la lista sea una parte principal de la discusión, según varias personas.

Los demócratas del Senado permanecen públicamente del lado de Biden, aunque han expresado sus propias preocupaciones. El senador Mark Warner (demócrata por Virginia) ha comenzado a comunicarse con otros senadores demócratas para discutir el futuro de Biden, según una persona familiarizada con el asunto.

La agitación se produce cuando los líderes de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se están preparando para asistir a Washington a una cumbre que pretendía ser una celebración de los esfuerzos de Estados Unidos para fortalecer la alianza. Los asesores de Biden esperaban que fuera una oportunidad para mostrarlo como líder no solo del país sino también del mundo. En cambio, los ministerios de Asuntos Exteriores se han visto asediados por preguntas sobre la aptitud de Biden y sus interacciones privadas con él.

Los demócratas expresaron cautela en los programas del domingo y presionaron a Biden para que reabriera la cuestión de si debía seguir con la campaña.

El Presidente Biden en una iglesia en Filadelfia. Foto: Reuters

El representante Adam Schiff (demócrata por California) dijo que Biden necesita hablar con personas en las que confía fuera de su familia inmediata y su personal y tomar una decisión sobre si debe “presentarse o pasar la antorcha”. Biden “debería buscar personas con cierta distancia y objetividad. Debería buscar encuestadores que no sean los suyos. Debería tomarse un momento para emitir el juicio mejor informado”, dijo Schiff en el programa Meet the Press, de NBC.

La representante Debbie Dingell (demócrata por Michigan) dijo que los electores y sus compañeros demócratas tenían opiniones diferentes sobre Biden. “Estoy escuchando muchas cosas. Así que creo que esto no es tan claro como todos quieren”, afirmó en el programa State of the Union, de CNN. Señaló que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), ha hecho un “trabajo excepcional” la semana pasada escuchando a los miembros y tratando de tener una idea de cuál es su posición.

El senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut) destacó la importancia de que Biden demuestre su aptitud y dijo que “esta no puede ser una semana en la que todo siga igual” para el Presidente y que necesita hablar con los votantes de una manera improvisada. manera de demostrar que está a la altura del trabajo. “Simplemente creo que el tiempo corre”, comentó en CNN.

El sábado, una demócrata de Minnesota de un distrito competitivo se convirtió en la quinta integrante del Congreso en pedir públicamente a Biden que ponga fin a su candidatura a la reelección de 2024. “No creo que el Presidente pueda hacer campaña eficazmente y ganar contra Donald Trump”, dijo la representante Angie Craig (demócrata por Minnesota) en un comunicado el sábado.

Biden habló el viernes en un mitin electoral en Madison, Wisconsin, y concedió una entrevista de aproximadamente 20 minutos a “ABC News” en la que dijo que permanecería en la carrera y restó importancia a encuestas recientes que lo mostraban cada vez más por detrás de Trump. Cuando se le preguntó en la entrevista de “ABC News” qué se necesitaría para que dimitiera, Biden dijo que solo lo haría si el “Señor todopoderoso” le pedía que se retirara.

El Presidente Biden en el aeropuerto de Madison, Wisconsin. Foto: Reuters

El senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) dijo que Biden negaba su condición. “La mayoría de los demócratas están preocupados de que Biden gane las elecciones”, señaló Graham. “Me preocupa que Biden sea el comandante en jefe durante los próximos cuatro meses”.

La campaña de Biden fue objeto de escrutinio después de que dos locutores de radio dijeran que la campaña había sugerido las preguntas que luego le hicieron a Biden en sus programas. Una persona familiarizada con el asunto aseguró que la campaña ya no ofrecerá preguntas sugeridas.