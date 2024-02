Programa piloto de semana laboral de cuatro días en Reino Unido: un 89% de las empresas que participaron decidieron mantenerla

Tras un año del mayor ensayo mundial que analizó cómo funcionaba una semana laboral de cuatro días, la mayoría de las empresas que participaron de este experimento decidieron mantener a esta forma de trabajo: los trabajadores seguirían trabajando cuatro días a la semana.

En el ensayo del 2022, que duró seis meses, los empleados de 61 organizaciones de Inglaterra trabajaron 80% de sus horas habituales, con el mismo sueldo, a cambio de dar el 100% de su rendimiento en el trabajo.

Cerca del 89% de estas empresas siguen manteniendo este sistema. Y según el informe “Making It Stick: The UK four-day week pilot one year on” (Making It Stick: El programa piloto de cuatro días semanales en el Reino Unido un año después), al menos el 51% ya habrían decidido seguir con los cuatro días a la semana de trabajo.

Este estudio fue publicado este miércoles por Autonomy, grupo de expertos que realizo el experimento de 2022 con la organización 4 Day Week Global y 4 Day Week UK, con la colaboración de universidades como Cambridge, Boston College y Oxford.

Según Juliet Schor, profesora de Sociología de Boston College, “los resultados de un año son excelentes. La salud física y mental y el equilibrio entre la vida personal y laboral son significativamente mejores que a los seis meses”.

Asimismo agregó que “el punto clave es que los sólidos hallazgos a los seis meses no se deben a la novedad ni a impactos a corto plazo. Estos efectos son reales y duraderos”.

En la misma línea, Will Stronge, director de investigación de Autonomy, aseveró que tras “un año de los resultados del piloto de la semana de cuatro días en el Reino Unido, prácticamente todas las empresas con las que hemos hablado han decidido seguir con la semana de cuatro días”.

Y, al igual que Juliet Schor, aseguró que las mejoras de “salud física y mental, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la satisfacción general con la vida, así como las reducciones en el agotamiento encontradas al final del ensayo, se han mantenido un año después.