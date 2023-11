Publicación de funcionaria de la CIA de una imagen pro Palestina en su página de Facebook genera controversia

Una subdirectora adjunta de análisis de la CIA publicó una imagen pro Palestina en Facebook dos semanas después de que Hamas atacara a Israel. La funcionaria puso en su foto de portada de la red social el 21 de octubre la imagen de un hombre ondeando una bandera palestina que se utiliza a menudo en historias que critican a Israel.

Según el diario Financial Times se trató de “una inusual declaración política pública de un alto oficial de inteligencia sobre una guerra que ha provocado disensión dentro de la administración Biden”. El periódico indicó que decidió no nombrarla después de que la agencia de inteligencia expresara preocupación por su seguridad.

En una publicación separada en Facebook, la alta funcionaria de inteligencia también publicó una selfie con un sticker que decía “Palestina libre” superpuesta a la fotografía. Una persona familiarizada con la imagen dijo que fue publicada en Facebook hace años y mucho antes del conflicto actual.

“La funcionaria es un analista de carrera con amplia experiencia en todos los aspectos de Medio Oriente y este puesto [de la bandera palestina] no pretendía expresar una posición sobre el conflicto”, dijo al diario la persona familiarizada con la situación.

Soldados israelíes operan en la Franja de Gaza durante una tregua temporal entre Israel y Hamas, Foto: Reuters ​

Esta persona añadió que la funcionaria también había publicado publicaciones en Facebook manifestándose contra el antisemitismo.

Las imágenes pro Palestina y las publicaciones no relacionadas del último año y medio fueron eliminadas de su página.

En una declaración, la CIA dijo: “Los oficiales de la CIA están comprometidos con la objetividad analítica, que es el núcleo de lo que hacemos como agencia. Los oficiales de la CIA pueden tener opiniones personales, pero eso no disminuye su compromiso (o el de la CIA) con un análisis imparcial”.

El diario señaló que los ex funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron que la imagen generó preocupaciones en varios niveles, incluido el hecho de que la CIA tiene fuertes relaciones con la inteligencia israelí. “Dada la increíblemente estrecha relación de larga data de la CIA con los israelíes en calidad de enlace, esto sería muy irregular para un alto funcionario de la agencia”, dijo al Financial Times un segundo ex funcionario.

Esto se dio a conocer justo cuando el director de la CIA, Bill Burns, llegó a Qatar para reunirse con el jefe de la agencia de espionaje israelí y el primer ministro de Qatar , que ha participado en la negociación de un acuerdo para liberar a más rehenes que Hamas mantiene en Gaza.

La revelación de la fotografía se produjo justo en momentos en que aumentan las tensiones dentro de la administración sobre si el Presidente Joe Biden debería ejercer más presión sobre Israel para que ponga fin a los combates en la Franja de Gaza.

Altos funcionarios han organizado sesiones de escucha con el personal de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y otras agencias en un intento de comprender y tratar de calmar sus preocupaciones sobre el enfoque del mandatario, indicó el diario.

Decenas de diplomáticos estadounidenses presentaron este mes protestas formales por el enfoque de Biden a través del llamado canal de disidencia del Departamento de Estado. Cientos de otros empleados gubernamentales, incluidos funcionarios políticos, firmaron otras cartas públicas y privadas pidiendo a Biden que buscara un alto el fuego y permitiera la entrada de más ayuda a Gaza.