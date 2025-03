“Que paren la guerra si es necesario”: Exrehén de Hamas pide que se vuelva a priorizar la liberación de cautivos

Fueron 55 días, y en sus palabras, hoy “su alma sigue en el túnel”. Este jueves, en una conferencia a la que La Tercera tuvo acceso, la exrehén de Hamas, la mexicana-israelí Ilana Gritzewsky, contó su experiencia durante el cautiverio, y cómo aún espera que liberen de ahí a su novio, Matan Zangauker. Este último fue secuestrado junto a ella el 7 de octubre de 2023, desde el kibutz de Nir Oz.

En una entrevista esta semana con The New York Times, Gritzewsky dio cuenta de agresiones sexuales que habría sufrido por parte de sus captores. La mujer de 31 años, cuya pareja sigue en cautiverio, contó haber sido tocada durante el rapto.

Además, se refirió a las dificultades para empezar una rehabilitación cuando su pareja sigue en peligro en Gaza. “Yo sé que las acusaciones sexuales no solamente es para nosotros las mujeres, también les pasa a los hombres que siguen en cautiverio. Y que como les prometí a los que dejé en los túneles, que yo iba a alzar mi voz lo más posible para liberarlos y traerlos a casa, y para darles fuerza también a mujeres que alcen su voz contra todo tipo de maltratos”, señaló Gritzewsky.

Ilana Gritzewsky en la televisión española. Foto: Archivo

“Estoy aquí yo hablando, contando mi historia y aún se sigue escuchando que son cosas que no pasaron. Fue el 7 de octubre, mientras me estaban llevando en la moto los terroristas”, contó la exrehén: “En ese momento ya me desmayé. Yo estaba dispuesta a soportar los golpes y todo. Me rompieron la cadera, me deslocaron la mandíbula, me quemaron la pierna, perdí el oído”.

Gritzewsky detalló al respecto: ”Hasta que empezaron a tocarme, ya no estaba dispuesta a soportar eso. Y de ahí todo está... hasta que me despierto en un lugar abandonado, destruido, en Gaza, con terroristas arriba mío, rogándoles medio desnuda que no me violen. Les decía que estaba en menstruación”.

“Y se enojaron, me golpearon, me levantaron y me llevaron en un auto diciéndome ‘Welcome to Gaza, to your new life’ (bienvenida a Gaza, a tu nueva vida, en inglés). Y ahí llegué con terroristas. Y después en una casa uno me abrazó y me decía que era muy bonita, que me iba a casar con él, que íbamos a tener unos hijos”, indicó: “Mientras me apuntaba con un arma y me pasaba el arma para que jugara con ella. Y después se fueron y desde ese momento nunca me pude quitar ni el hijab, ni la falda. No quería darles ningún motivo, que no me vieran”.

La mujer cuenta que, a causa de su diabetes y condiciones de salud, pasaba “todo el tiempo desmayada y sin fuerza”. “Bajé 11 kilos durante 55 días. Pasaba interrogatorios a mitad de la noche. No recibí tratamiento médico, no para todos los daños que me hicieron el 7 de octubre y no para mis problemas que tengo del estómago, ni para la anemia. Estuve en casas, hospitales y túneles. Eres una marioneta para ellos”, relató.

En ese contexto, de vez en cuando la mujer tenía acceso a la televisión, donde ponían la cadena qatarí Al Jazeera. ”Si tienes la posibilidad de estar allá y ver un poco la tele, y si ves un poco las protestas o que la gente habla, es lo que te da un poco de fuerza. Ver que el mundo sí está luchando por ti. Si no, no te queda cómo agarrar fuerzas”, señaló. Y agrega: “Hubo veces que me fui al baño, me encerré y me peleé con los terroristas. Y que ya no aguantaba más. Prefería agarrar y romperme la cabeza en el lavamanos. Eso, a que esta fuera mi vida”.

También habló sobre la presencia, de vez en cuando, de civiles en el lugar de secuestro: “A mí los que me cuidaron parte del tiempo dijeron que eran el maestro y un abogado. ¿Y cómo actuaban contigo? Si querían me daban de comer, si no, no. Me leían el Corán, interrogatorios a mitad de la noche, te levantan a las 4 de la mañana con los rezos en tu cabeza”.

Pósters de los rehenes en poder de Hamas desplegados en Jerusalén. Foto: Archivo

Ilana fue liberada en noviembre de 2023, y desde entonces ha estado haciendo campaña para que se libere al resto de los rehenes que Hamas tiene actualmente en su poder, y que al día de hoy son 59. ”¿Cómo puedo salir a rehabilitación en una vida en la que mi pareja todavía no está, que sigue en ese infierno? Tampoco logro ir a muchas terapias, porque en vez de eso tengo que estar o en Estados Unidos participando en actividades de prensa o encontrándome con el gobierno norteamericano, o estoy aquí haciendo prensa o dando charlas. No puedo salir a una rehabilitación mientras mi novio y mis amigos sigan en ese túnel, y siga teniendo que cargar la culpa de por qué yo sí puedo abrazar a mi mamá, y ellos no, por qué yo sí puedo comer y ellos no”.

Todos los días, indica Ilana, sueña el día que Matan y ella puedan reencontrarse. “Y al mismo tiempo logro ver la vida juntos, de que salgamos juntos. Al mismo tiempo estoy con el miedo de saber si todos nuestros traumas y todos nuestros miedos, después de pasar el infierno del cautiverio de Hamas, si nuestras almas no van a volver a poder estar en la misma línea que estábamos antes. Entonces espero poder reconstruir la vida con él, pero el secuestro te cambia la vida”.

“Si Dios quiso que saliera con vida de eso, quiere decir que estoy aquí para alzar la voz, para no callarme, para seguir luchando por los 59 secuestrados que siguen ahí. Para mi novio, para regresar a los que siguen vivos, como debe ser. Y a los muertos, a su tierra, a un entierro, y que los padres tengan a dónde ir a llorar la pena, el dolor, para poder cerrar el círculo. Para no seguir atorados en el 7 de octubre”, opina Ilana.

Protesta exigiendo el retorno de los rehenes de Hamas, en Tel Aviv. Foto: Archivo

Respecto a lo que le pide a Israel, sobre todo después de que se rompiera el alto el fuego en Gaza, espera que “paren la guerra si es necesario”. “Mi gobierno tiene que hacer todo lo posible por regresarlos. Al gobierno de Trump le estoy muy agradecida por todos los méritos, que ha logrado liberar a parte a los secuestrados. Y sí estoy a favor de que un acuerdo que incluya terminar la guerra a cambio de que nos regresen a todos nuestros secuestrados, que es la solución que va a regresar a todos a casa”.

Sobre su novio, sin embargo, Ilana no tiene noticias de él desde el 7 de diciembre: “El video que salió entonces, y lo único que tenemos de que está vivo desde diciembre, y lo último que mandaron, es un reloj de arena, con la foto de Matan, diciendo ‘Time is running out’” (el tiempo se acaba, en inglés).

Matan Zangauker es uno de los 24 rehenes que se cree siguen vivos, después del secuestro de 251 por parte de Hamas. Después de numerosas liberaciones, el grupo islamista asegura que de momento tiene los cadáveres de otros 35 cautivos, cuya muerte fue confirmada por el Ejército israelí.