Quién es Juan José Zúñiga, el comandante del Ejército de Bolivia que lidera alzamiento militar

La jornada de ayer, el comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, fue destituido de su cargo luego de realizar amenazas contra el expresidente Evo Morales durante un programa de televisión

De acuerdo a las declaraciones emitidas en el programa “No Mentirás”, Zúñiga afirmó que el exmandatario no estaba habilitado para postular a la presidencia, advirtiendo además que “llegado el caso” no permitiría “que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”.

En respuesta a sus dichos, el expresidente Morales expresó mediante la red social X que este tipo de amenazas “nunca se dieron en democracia”, afirmando a su vez que “si no son desautorizadas por el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, Presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, se comprobará que lo que en verdad están autorizando es un autogolpe”.

Tras esto, esta jornada militares cerraron la Plaza Murillo, lo que llevó al actual presidente Luis Arce a denunciar “movilizaciones irregulares” del Ejército. Al frente de esta movilización se encuentra el excomandante del Ejército Zúñiga,

Según consigna El País, Zúñiga, momentos antes de que militares entraran al Palacio Quemado, el general sostuvo a la prensa que “la movilización de todas las unidades militares” busca expresar su molestia “por la situación del país”.

“Basta ya. No puede haber esta deslealtad”, afirmó.

Quién es Juan José Zúñiga

Juan José Zúñiga Macías, es un militar boliviano que se desempeñaba como Comandante General del Ejército de Bolivia desde el 2022, hasta que fue destituido en la última jornada.

Ocupó el puesto de Jefe del Estado Mayor del Ejército, y durante ese tiempo, según detalla El País, el expresidente Morales lo acusó de liderar el grupo militar Pachajcho, que supuestamente ejecuta un “plan negro” en su contra.

Junto con esto, Zúñiga ha enfrentado acusaciones de malversación de fondos de al menos 2,7 millones de bolivianos, dinero destinados a iniciativas sociales como el bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad para poblaciones rurales y personas de la tercera edad.

Estas acusaciones resultaron en una sanción que incluyó siete días de arresto y el pago de viáticos, cuyos dineros. El sumario también estableció sanción a 13 uniformados.