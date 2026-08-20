SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reino Unido insta a Israel a detener su plan de asentamientos al este de Jerusalén

    El ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, aseguró que el proyecto constituyenuna flagrante violación del Derecho Internacional y advirtió que su cartera convocó al encargado de negocios israelí en Reino Unido para expresarle la “profunda objeción” de Downing Street al proyecto colonial.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband. Foto: @Ed_Miliband en X.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, instó este miércoles a Israel a detener su plan para establecer los asentamientos E1, zona ubicada en Cisjordania al este de Jerusalén, y convocó al encargado de negocios israelí para reafirmar su postura después de que el Ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu iniciara la licitación para su construcción.

    Un proyecto que amenaza con dividir a Cisjordania y enterrar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, lo que derivó en una notable oposición internacional.

    “La publicación por parte del Gobierno israelí de la licitación para el proyecto del asentamiento E1 es un acto inaceptable y destructivo”, declarado Miliband en un comunicado en el que denuncia que la construcción de los mismos “atravesaría el corazón de Palestina y corre el riesgo de separar Cisjordania de Jerusalén Este, lo que pondría en peligro la viabilidad de una solución de dos Estados”.

    El titular de Exteriores británico coincidió de este modo con la valoración de la situación hecha por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien apenas unas horas antes se mostraba “profundamente alarmado” por el avance del proyecto colonial israelí.

    Manifestando de nuevo la oposición de Londres a estos asentamientos “y su apoyo a una solución de dos Estados como la única vía para garantizar la seguridad y la paz a largo plazo tanto para palestinos como para israelíes”, Miliband aseveró que “todos los asentamientos perjudican esta perspectiva y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional”.

    Asimismo, el ministro indicó que en el Ejecutivo británico ya transmitieron su posición al Gobierno israelí: en primer lugar, él mismo aseguró haber “dejado claro” a su par israelí, Gideon Saar, que el gabinete liderado por Benjamin Netanyahu “debe detener inmediatamente los planes para E1, retirar la licitación y frenar toda expansión de asentamientos”.

    Además, advirtió que su cartera convocó al encargado de negocios israelí en Reino Unido, a quien se le expresó la “profunda objeción” de Downing Street al proyecto colonial: “Exigimos una rectificación inmediata”, dice la nota de Miliband.

    Señalando el “catastrófico” impacto de “la violencia y el terrorismo de los colonos” para las comunidades palestinas, el secretario de Estado británico subrayó que “no permanecerá impasible ante la destrucción de la solución de dos Estados”.

    “En las próximas semanas, presentaremos un conjunto integral de medidas para responder a las políticas del gobierno israelí, proteger la viabilidad del Estado palestino, imponer sanciones a quienes participen en la expansión ilegal de los asentamientos y apoyar una paz justa y duradera para israelíes y palestinos”, anunció.

    El Gobierno comandado por Andy Burnham dio de este modo continuidad a la posición crítica del anterior gabinete laborista, liderado por Keir Starmer, ante el plan israelí de asentamientos en Cisjordania aprobado hace exactamente un año bajo la celebración de altos cargos del Ejecutivo israelí.

    Entre estos últimos el ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich, quien destacó entonces que “prácticamente elimina la ilusión de los dos Estados” al dividir el territorio destinado a un Estado palestino.

    Este proyecto ha levantado críticas y protestas por cada avance realizado al respecto desde entonces y, de hecho, una decena de países -entre ellos España, Reino Unido, Francia y Alemania- instaron en mayo de este 2026 a las empresas de sus territorios a no participar en el proceso de licitación de asentamientos E1 en Cisjordania.

    Berlín, a tales efectos, se manifestó también al respecto de la licitación iniciada este miércoles en líneas similares a como lo ha hecho Londres.

    No debe haber más medidas de anexión en Cisjordania, ya sean formales o políticas, estructurales o de otro tipo que, en la práctica, equivalgan cada vez más a una anexión”, afirmó el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille.

    “Son contrarias a la solución de dos Estados”, manifestó Hille en declaraciones recogidas por medios alemanes como los diarios Der Spiegel y Die Welt.

    Más sobre:Reino UnidoIsraelEd MilibandCancillerAsentamientosCisjordaniaLicitaciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lincolao ante salida de ministras del gabinete de Kast: “Cuando a otra mujer le va mal, nos va mal a todas”

    Mueren al menos cinco personas y otras 23 resultan heridas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev

    Verónica Undurraga advierte que nuevo estado de excepción propuesto por Kast podría derivar en detenciones por orden presidencial y exilios

    Detienen a sujeto por amenazar de muerte al Presidente Kast a través de redes sociales

    Camila Vallejo vuelve a atacar manejo de seguridad de Kast y se lanza contra la reforma: “Pasaron de ‘la gran estafa’ a ‘gato por liebre’”

    Trump declara la mayor “guerra económica” contra Irán y amenaza a todo país que ayude a Teherán

    Lo más leído

    1.
    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    2.
    Exempleado de Meta testifica que Mark Zuckerberg priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad infantil

    Exempleado de Meta testifica que Mark Zuckerberg priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad infantil

    3.
    Trump declara la mayor “guerra económica” contra Irán y amenaza a todo país que ayude a Teherán

    Trump declara la mayor “guerra económica” contra Irán y amenaza a todo país que ayude a Teherán

    4.
    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    5.
    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    6.
    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Verónica Undurraga advierte que nuevo estado de excepción propuesto por Kast podría derivar en detenciones por orden presidencial y exilios
    Chile

    Verónica Undurraga advierte que nuevo estado de excepción propuesto por Kast podría derivar en detenciones por orden presidencial y exilios

    Detienen a sujeto por amenazar de muerte al Presidente Kast a través de redes sociales

    Camila Vallejo vuelve a atacar manejo de seguridad de Kast y se lanza contra la reforma: “Pasaron de ‘la gran estafa’ a ‘gato por liebre’”

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias
    Negocios

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias

    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    Tráfico aéreo de pasajeros vuelve a caer en julio, tanto por rutas domésticas como internacionales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    El campeón no se rinde: Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruzeiro y avanza a cuartos de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El campeón no se rinde: Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruzeiro y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

    Cambio provisorio de casa: Colo Colo se muda del Monumental para el eventual estreno de Vozinha

    Feliz estreno en la MLS: Alexis Sánchez suma sus primeros minutos en la victoria de Montreal sobre Columbus Crew

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Trump declara la mayor “guerra económica” contra Irán y amenaza a todo país que ayude a Teherán
    Mundo

    Trump declara la mayor “guerra económica” contra Irán y amenaza a todo país que ayude a Teherán

    Netanyahu advierte a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

    La historia de Hind Rajab, la niña palestina de seis años cuyo asesinato en 2024 ahora será investigado penalmente por Israel

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive