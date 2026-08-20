Reino Unido insta a Israel a detener su plan de asentamientos al este de Jerusalén

El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, instó este miércoles a Israel a detener su plan para establecer los asentamientos E1, zona ubicada en Cisjordania al este de Jerusalén, y convocó al encargado de negocios israelí para reafirmar su postura después de que el Ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu iniciara la licitación para su construcción.

Un proyecto que amenaza con dividir a Cisjordania y enterrar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, lo que derivó en una notable oposición internacional.

“La publicación por parte del Gobierno israelí de la licitación para el proyecto del asentamiento E1 es un acto inaceptable y destructivo” , declarado Miliband en un comunicado en el que denuncia que la construcción de los mismos “atravesaría el corazón de Palestina y corre el riesgo de separar Cisjordania de Jerusalén Este, lo que pondría en peligro la viabilidad de una solución de dos Estados”.

El titular de Exteriores británico coincidió de este modo con la valoración de la situación hecha por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien apenas unas horas antes se mostraba “profundamente alarmado” por el avance del proyecto colonial israelí.

The Israeli Government’s launch of tenders for the E1 settlement project is unacceptable and destructive. Britain will not stand back and accept the destruction of the two state solution. My statement: pic.twitter.com/j2bEmk13pl — Ed Miliband (@Ed_Miliband) August 19, 2026

Manifestando de nuevo la oposición de Londres a estos asentamientos “y su apoyo a una solución de dos Estados como la única vía para garantizar la seguridad y la paz a largo plazo tanto para palestinos como para israelíes”, Miliband aseveró que “todos los asentamientos perjudican esta perspectiva y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional”.

Asimismo, el ministro indicó que en el Ejecutivo británico ya transmitieron su posición al Gobierno israelí: en primer lugar, él mismo aseguró haber “dejado claro” a su par israelí, Gideon Saar, que el gabinete liderado por Benjamin Netanyahu “debe detener inmediatamente los planes para E1, retirar la licitación y frenar toda expansión de asentamientos” .

Además, advirtió que su cartera convocó al encargado de negocios israelí en Reino Unido, a quien se le expresó la “profunda objeción” de Downing Street al proyecto colonial: “Exigimos una rectificación inmediata”, dice la nota de Miliband.

Señalando el “catastrófico” impacto de “la violencia y el terrorismo de los colonos” para las comunidades palestinas, el secretario de Estado británico subrayó que “no permanecerá impasible ante la destrucción de la solución de dos Estados”.

“En las próximas semanas, presentaremos un conjunto integral de medidas para responder a las políticas del gobierno israelí, proteger la viabilidad del Estado palestino, imponer sanciones a quienes participen en la expansión ilegal de los asentamientos y apoyar una paz justa y duradera para israelíes y palestinos”, anunció.

El Gobierno comandado por Andy Burnham dio de este modo continuidad a la posición crítica del anterior gabinete laborista, liderado por Keir Starmer, ante el plan israelí de asentamientos en Cisjordania aprobado hace exactamente un año bajo la celebración de altos cargos del Ejecutivo israelí.

Entre estos últimos el ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich, quien destacó entonces que “prácticamente elimina la ilusión de los dos Estados” al dividir el territorio destinado a un Estado palestino.

Este proyecto ha levantado críticas y protestas por cada avance realizado al respecto desde entonces y, de hecho, una decena de países -entre ellos España, Reino Unido, Francia y Alemania- instaron en mayo de este 2026 a las empresas de sus territorios a no participar en el proceso de licitación de asentamientos E1 en Cisjordania.

Berlín, a tales efectos, se manifestó también al respecto de la licitación iniciada este miércoles en líneas similares a como lo ha hecho Londres.

“No debe haber más medidas de anexión en Cisjordania, ya sean formales o políticas, estructurales o de otro tipo que, en la práctica, equivalgan cada vez más a una anexión”, afirmó el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille.

“Son contrarias a la solución de dos Estados”, manifestó Hille en declaraciones recogidas por medios alemanes como los diarios Der Spiegel y Die Welt.