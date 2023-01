Renuncia Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelandia

La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, informó que renuncia al cargo y convocó a nuevas elecciones para fines de este año.

La premier, en conferencia de prensa, dijo que su salida se hará efectiva a partir del próximo 7 de febrero.

“Soy humano. Los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos, y luego es el momento. Y para mí, es el momento”, aseguró Ardern.

Ardern asumió el cargo en 2017, cuando con 37 años se convirtió en la gobernante más joven de Nueva Zelandia. En 2020 había ganado la reelección.

Junto a su dimisión, anunció que las elecciones para escoger a su sucesor se efectuarán el próximo 14 de octubre.

“No me voy porque crea que no podemos ganar las próximas elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos”, manifestó, añadiendo que “me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple”, dijo la primera ministra de Nueva Zelandia.

“Más allá de eso, no tengo ningún plan. No hay pasos siguientes. Todo lo que sé es que haga lo que haga, trataré de encontrar formas de seguir trabajando para Nueva Zelanda y que estoy deseando pasar tiempo con mi familia de nuevo, podría decirse que son los que más se han sacrificado de todos nosotros”, manifestó Ardern.

Tras su anuncio, Ardern tuvo palabras para su familia. En primera fila se encontraba su prometido, Clarke Gayford: “Finalmente vamos a casarnos”, le dijo.

Dirigiéndose a su hija, Neve, le manifestó que “mamá está ansiosa por estar allí cuando comiences la escuela este año”.