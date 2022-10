Rishi Sunak será el próximo primer ministro de Reino Unido tras ganar primarias de su partido

Rishi Sunak, que ejerció como titular de la cartera de Hacienda durante la pandemia de coronavirus, se convirtió en hoy en el próximo primer ministro de Reino Unido, tras conseguir el liderazgo del Partido Conservador. A los 42 años, Sunak es el gobernante más joven en más de 200 años y el primer líder de origen indio del país.

Al retirarse de la carrera Boris Johnson, y haber sido incapaz la tercera en la contienda, Penny Mordaunt, de recabar a tiempo los avales necesarios, Sunak fue elegido por la dirección y el grupo parlamentario del Partido Conservador para intentar enderezar la economía de Reino Unido y evitar el hundimiento electoral del partido. Se trata del quinto conservador en seis años que ocupa ese puesto. Sunak visitará este martes al rey Carlos III para asumir oficialmente el cargo.

Se trata de una notable resurrección de Sunak, que había perdido una candidatura por el liderazgo conservador frente a Liz Truss hace menos de dos meses, cuando fue acusado por algunos miembros del Partido Conservador de hacer caer al entonces primer ministro Boris Johnson.

“Felicitaciones a Rishi Sunak por haber sido designado líder del Partido Conservador y nuestro próximo primer ministro. Tienes todo mi apoyo”, escribió en Twitter la primera ministra saliente, Liz Truss.

En tanto, Angela Rayner, “número dos” del opositor Partido Laborista, dijo en la misma red social que Sunak “ha sido coronado por parlamentarios conservadores”. “Es una coronación, no una elección. Todo sin decir una sola palabra sobre lo que haría como primer ministro para abordar esta crisis conservadora. No tiene mandato y el pueblo británico no ha tenido voz”, cuestionó.

En la misma línea, se manifestó la diputada laborista Nadia Whittome. “Rishi Sunak ha sido coronado nuestro tercer primer ministro en siete semanas”, señaló, para luego agregar: “Elegido por alrededor de 200 parlamentarios conservadores, menos del 0,0003% del público, en lo que se convirtió en un concurso con un candidato. No tiene mandato democrático. Necesitamos unas #EleccionesGeneralesAhora”.

Asimismo, Whitomme aseguró que “Rishi Sunak y su esposa tienen una fortuna de 730 millones de libras esterlinas”, unos US$ 825 millones. “Eso es alrededor del doble de la riqueza estimada del rey Carlos III”, agregó.

Sunak, uno de los políticos más ricos de Westminster, llega a Downing Street con la necesidad de realizar profundos recortes en el gasto público para frenar la crisis fiscal, además de hacer frente a la crisis del costo de la vida, a un invierno de huelgas y a la guerra de Rusia en Ucrania.

En su primera declaración pública tras convertirse en líder del Partido Conservador, Sunak dijo que el país enfrenta “un profundo desafío económico” y prometió trabajar para lograr la “estabilidad y unidad”. Señaló que su “máxima prioridad” sería unir al partido y al país.

Según el diario The Guardian, el primer ministro entrante les dijo a los parlamentarios que el Partido Conservador enfrenta una “amenaza existencial”, en su primer discurso para convertirse en líder de la colectividad, después de que Penny Mordaunt no logró obtener 100 nominaciones para alcanzar el umbral para activar una votación. En su discurso, dado a puertas cerradas a los parlamentarios, Sunak afirmó que el partido debería “unirse o morir” y prometió que lo devolvería a los valores de su manifiesto de 2019, que lo ayudó a obtener una mayoría de 80 escaños.

El camino para llegar al número 10 de Downing Street se allanó luego que el domingo, el exprimer ministro Boris Johnson decidiera retirarse de la carrera por el liderazgo tory. Sunak, de 42 años, alertó durante las primarias conservadoras del pasado verano de que los planes fiscales dela expremier Liz Truss iban a desplomar las finanzas de Reino Unido, una advertencia que resultó certera y comentó su camino para que sus aliados lo reivindicaran como el sucesor natural de la jefa de gobierno, que el jueves de la semana pasada presentó su renuncia tras 44 días en el cargo, el mandato más corto en la historia británica.

El exministro fue además el candidato que más apoyos consiguió entre los diputados tories en esas primarias, aunque perdió la última votación de ese proceso, en la que las bases del partido se decantaron por los agresivos recortes de impuestos que proponía Truss para impulsar la economía.

Pero su camino hasta ser primer ministro no ha sido fácil. Su renuncia en protesta por el liderazgo de Boris Johnson si bien trajo elogios en algunos sectores, no fue tan bien recibida entre los conservadores de base, muchos de los cuales lo vieron como desleal.

Nacido en 1980 en Southampton, es el mayor de tres hijos de padres de ascendencia punjabi. Su padre era médico de familia y su madre farmacéutica y él la ayudaba con los libros.

Asistió al colegio privado más antigua de Inglaterra y uno de los más caros, Winchester College, donde se convirtió en el primer director de escuela de origen indio y fue editor del periódico escolar. Desde entonces, ha dicho que su experiencia en el internado lo “transformó intelectualmente” y lo puso “en una trayectoria diferente”.

Luego estudió filosofía, política y economía en el Lincoln College de la Universidad de Oxford. Después de completar un MBA en la Universidad de Stanford, donde conoció a su futura esposa, Akshata Murthy, trabajó para el banco de inversión Goldman Sachs como analista.

Se decía que ya había recibido ofertas de trabajo de bancos de inversión cuando aún estaba en su segundo año en Oxford. Posteriormente trabajó en fondos de cobertura en 2006 cuando se unió a TCI, conocido como un fondo muy agresivo, y se fue tres años más tarde para cofundar un nuevo fondo de cobertura.

Carrera política

En 2014, fue seleccionado como candidato del Partido Conservador en la sede de Richmond en Yorkshire, anteriormente ocupada por el exlíder tory William Hague, antes de las elecciones generales del año siguiente.

El candidato al liderazgo del Partido Conservador, Rishi Sunak, deja su oficina de campaña en Londres, el 23 de octubre de 2022. Foto: AP

Apodado el “maharajá de los valles de Yorkshire”, recordó haber sido presentado como “el nuevo William Hague” a sus electores después de ganar la votación.

Poco después de su entrada en la Cámara de los Comunes, donde, como hindú, prestó juramento sobre el Bhagavad Gita, la primera gran lucha política de su carrera se produjo en el Brexit. Sunak apoyó la salida de la Unión Europea y afirmó que Reino Unido sería “más libre, más justo y más próspero” fuera del bloque.

Su lado ganó, y esperó su momento en los bancos secundarios, apoyando las negociaciones de Theresa May y escribiendo documentos sobre los beneficios de los puertos libres, antes de ser designado para el gobierno en enero de 2018 como ministro adjunto en el Ministerio de Vivienda.

Después de la salida de May, se unió a sus colegas Oliver Dowden y Robert Jenrick para escribir un artículo en The Telegraph, respaldando a Boris Johnson como la única persona que podría “salvar” al Partido Conservador.

Su apoyo valió la pena, ya que cuando Johnson se convirtió en primer ministro en julio de 2019, Sunak consiguió un ascenso para convertirse en secretario en jefe del Tesoro, convirtiéndose en la mano derecha de Javid como canciller.

Fue la salida de ese jefe lo que lo llevó a su verdadero ascenso a la prominencia cuando fue nombrado canciller en febrero de 2020, un mes antes de que Covid-19 se afianzara.

El diario The Telegraph describe su carrera política como llena de contradicciones. “Era, por ejemplo, un partidario del Brexit comprometido que ignoró las advertencias de David Cameron de que respaldar la salida terminaría con su carrera; sin embargo, se rodea de partidarios de la permanencia y no ha logrado defender el dividendo del Brexit con entusiasmo”, escribió el periódico.

“Se presenta a sí mismo como un defensor del libre mercado, pero es más conocido como el autor de la mayor intervención estatal de la historia. Sus partidarios dicen que es un hombre del pueblo, mientras que los detractores lo caracterizan como el Hombre de Davos. La lista continua”, añadió.

Sunak ganó elogios durante la pandemia por la rápida introducción de esquemas de apoyo por valor de miles de millones de libras para mantener a flote los empleos y las empresas durante los 18 meses de confinamiento.

Sunak dice The Telegraph ha sido descrito como un “pragmático de principios” que cree en impuestos bajos y un mercado libre, pero que reconoció durante la pandemia de coronavirus que la intervención estatal masiva, en forma de esquema de licencia, préstamos comerciales y otras medidas, fue la única forma posible de salvar la economía.

Las controversias

Fue multado por asistir a la fiesta de cumpleaños del primer ministro durante el confinamiento en 2020, lo que comprometió su capacidad para separarse del escándalo partygate.

Pero fueron las revelaciones sobre su esposa las que realmente dañaron su reputación entre el público. Murty es multimillonaria e hija del multimillonario NR Narayana Murthy, cofundador del gigante tecnológico indio Infosys.

En abril, se reveló que tenía el estatus de non-dom, lo que significa que no tenía que pagar impuestos en Reino Unido sobre sus considerables ingresos internacionales, y provocó un gran revuelo.

Sir Graham Brady, presidente del Comité 1922, anuncia que Rishi Sunak se convertirá en el nuevo líder del Partido Conservador en las Casas del Parlamento, en Londres. Foto: AP

Más tarde confirmó que comenzaría a pagar impuestos sobre sus ganancias internacionales, ya que “ha quedado claro que muchos no sienten que (el estatus non-dom) sea compatible con el papel de mi esposo como canciller”.

La disputa llevó a los partidos de oposición a destacar la riqueza de su familia, y Sunak enfrentó acusaciones de que sus circunstancias personales lo convertían en un candidato inadecuado para asumir el cargo y abordar la crisis del costo de vida .

En este sentido, dice The Telegraph, “una de las grandes ironías del viaje político de Sunak es que un hombre que tiene la oportunidad de convertirse en el primer primer ministro no blanco de Gran Bretaña sea visto como el candidato del establishment”.

Un video de hace 20 años de un joven Sunak que le dice a la BBC que tiene “amigos que son aristócratas, amigos de la clase alta y amigos de la clase trabajadora, bueno, no de la clase trabajadora...” lo ha perseguido desde que se volvió viral en el verano, al igual que el estado no domiciliado anterior de su esposa. Sin embargo, quienes lo conocen insisten en que es mucho más sensato que Johnson.