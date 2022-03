Roman Abramovich y negociadores de paz ucranianos sufren presunto envenenamiento

El oligarca ruso Roman Abramovich y los negociadores de paz ucranianos sufrieron síntomas de presunto envenenamiento después de una reunión en Kiev a principios de este mes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Después de la reunión en la capital ucraniana, Abramovich, que ha viajado entre Moscú, Lviv y otros lugares de negociación, así como al menos dos miembros de alto nivel del equipo ucraniano, desarrollaron síntomas que incluían ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso, y descamación de la piel en sus caras y manos, dijeron las personas.

Culparon del presunto ataque a los partidarios de la línea dura en Moscú que, según ellos, querían sabotear las conversaciones para poner fin a la guerra. Una persona cercana a Abramovich dijo que no estaba claro quién había atacado al grupo.

Abramovich y los negociadores ucranianos, entre los que se encuentra el legislador tártaro de Crimea, Rustem Umerov, han mejorado desde entonces y sus vidas no corren peligro, dijeron las fuentes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se ha reunido con Abramovich, no se ha visto afectado. El portavoz de Zelensky dijo que no tenía información sobre ninguna sospecha de envenenamiento.

Los expertos occidentales que examinaron el incidente dijeron que era difícil determinar si los síntomas fueron causados por un agente químico, biológico o por algún tipo de ataque electromagnético-radiación, dijeron las personas familiarizadas con el asunto.

El Kremlin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el presunto envenenamiento.

La investigación fue organizada por Christo Grozev, un investigador del colectivo de fuentes abiertas Bellingcat que concluyó que un equipo del Kremlin envenenó al político opositor ruso, Alexei Navalny, con un agente nervioso en 2020. Grozev dijo que vio las imágenes de los efectos del ataque sobre Abramovich y los negociadores ucranianos, pero que no se pudo organizar una recogida de muestras a tiempo en la ciudad ucraniana occidental de Lviv, por la que viajaban, porque estas personas tenían prisa por viajar a Estambul.

Para cuando un equipo forense alemán con los conocimientos necesarios pudo realizar un examen, ya había pasado demasiado tiempo para que se detectara el presunto veneno, dijo. “No tenía la intención de matar, era solo una advertencia”, dijo Grozev.

En 2018, Gran Bretaña culpó a los servicios de inteligencia de Rusia de un ataque con un agente nervioso contra Sergei Skripal, un exmilitar ruso que desertó al Reino Unido, y su hija Yulia. Ambos sobrevivieron, al igual que un policía británico hospitalizado tras el contacto con el veneno. Una mujer británica murió posteriormente tras entrar en contacto accidentalmente con el agente nervioso.

El Kremlin ha negado cualquier implicación en el envenenamiento de los Skripal.

Abramovich, que tiene vínculos de larga data con el presidente Vladimir Putin, se involucró en los intentos de poner fin a la guerra en Ucrania poco después de que Moscú lanzara la invasión el 24 de febrero, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Sus esfuerzos se realizan a veces en conjunción y a veces en paralelo con una vía de negociación separada y oficial entre los representantes ucranianos y rusos, dijeron. En la reunión de Kiev en la que tuvo lugar el presunto envenenamiento participaron Abramovich, uno de los hombres más ricos de Rusia, y miembros del equipo negociador oficial ucraniano.

Zelensky ha pedido al Presidente Biden que no imponga sanciones al Abramovich, que posee una participación minoritaria en la empresa siderúrgica Evraz PLC y tiene ciudadanía portuguesa, porque está involucrado en las negociaciones, según personas familiarizadas con la llamada. Abramovich, que también es propietario del club de fútbol Chelsea, ha sido sancionado por Reino Unido y la Unión Europea.

Preguntado por Abramovich en una entrevista con medios de comunicación rusos independientes el domingo, Zelensky dijo que no comentaría sus conversaciones con Biden. Dijo que Abramovich fue inicialmente un miembro de un subcomité del equipo de negociación ruso, y luego trató de ayudar en cuestiones humanitarias, en particular la evacuación de los civiles ucranianos de la ciudad sitiada de Mariupol.

Abramovich fue visto en Bielorrusia a finales de febrero, cuando comenzaron las conversaciones oficiales entre Kiev y Moscú, y ha actuado como canal de apoyo para las conversaciones con el Kremlin, reuniéndose personalmente con Putin sobre Ucrania, dicen personas familiarizadas con el asunto. Su papel en las conversaciones varía regularmente y ha intentado involucrar a otras personas, incluido el excanciller alemán Gerhard Schröder, dijeron esas personas.

A pesar de la sospecha de envenenamiento, Abramovich ha decidido seguir participando en las conversaciones de paz, dijo una persona cercana a él. En la última semana ha viajado a Polonia y Ucrania y el lunes viajó a Estambul, dijo esta persona. Las personas que le han visto recientemente dicen que ha dedicado mucho tiempo a mediar entre las partes enfrentadas. La difunta madre de Abramovich era ucraniana.

Las conversaciones no han conseguido ganar mucho terreno, ya que la guerra se ha estancado. La ofensiva rusa se ha estancado en varios frentes. Y Ucrania, por su parte, carece de recursos para montar un contraataque significativo que le permita recuperar el territorio ocupado.

El martes se celebrará una nueva ronda de negociaciones en Turquía, en la que los negociadores discutirán tanto un posible acuerdo político para la guerra como cuestiones humanitarias inmediatas, como la evacuación de civiles de las ciudades bombardeadas y el intercambio de prisioneros.

Zelensky ha indicado que Ucrania está abierta a un compromiso, diciendo que estaría dispuesta a mantener un estatus neutral si recibe garantías de seguridad vinculantes tanto de Occidente como de Moscú. Ha descartado la exigencia de Moscú de discutir la desmilitarización del país. Cualquier acuerdo con Rusia tendría que ser refrendado por un referéndum popular celebrado después de que todas las fuerzas rusas se retiren a las posiciones que ocupaban antes del 24 de febrero, declaró el domingo a los medios de comunicación rusos.

Mientras que el Kremlin dice estar interesado en buscar una solución negociada, los presentadores de los populares programas de entrevistas de la televisión estatal rusa han dicho en los últimos días que cualquier acuerdo con Zelensky sería una humillación para Rusia y dijeron que Ucrania debería ser absorbida por el Estado ruso.