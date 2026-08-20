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    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    “Existe un núcleo de países en Europa que están aumentando su implicación en esta guerra" apuntó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

    Por 
    Europa Press
    Soldados rusos. Imagen archivo.

    El Kremlin ha señalado este jueves a Reino Unido como uno de los principales responsables de mantener el respaldo militar a Ucrania y de hacer “todo lo posible” para apaciguar las muestras de “cansancio” que, a su juicio, comienzan a surgir en el resto de países del entorno.

    “Existe un núcleo de países en Europa que están aumentando su implicación en esta guerra -ya sea directa, tecnológica, técnica, etcétera-, por ejemplo, Reino Unido”, ha apuntado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en rueda de prensa.

    “Esos países están haciendo todo lo posible para frenar este cansancio y, a la inversa, para alentar a los países europeos por todos los medios posibles a continuar esta guerra”, ha dicho Peskov.

    La mala relación entre Londres y Moscú ha subido varios tonos más como consecuencia del renovado respaldo militar a Ucrania, hasta el punto de que Rusia ha avisado con represalias más allá de los territorios donde se libra esta guerra si sus intereses están en riesgo.

    “Tenemos derecho a considerar que la orgullosa declaración sobre la directa participación de los misiles británicos en los ataques contra Rusia como una participación en una guerra, con todas las consecuencias que ello conlleva”, dijo esta semana el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.

    Sin reunión con EE.UU. a la vista

    Por otro lado, el portavoz del Kremlin también ha descartado en las próximas fechas un nuevo encuentro entre representantes de Moscú y los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff.

    Así, Peskov ha informado de que no se han marcado “fechas específicas” para una próxima visita de los delegados de Trump. “Hasta donde sabemos, los negociadores estadounidenses están trabajando activamente en otros ámbitos de su política exterior”, se ha limitado a señalar.

    “Siempre son bienvenidos en Moscú. Siempre son interlocutores bienvenidos”, ha añadido Peskov que, por otro lado, también ha descartado una solución pacífica para la guerra en Ucrania, a tenor de la actual situación en el frente y los ataques ucranianos contra suelo ruso. “Dada la postura del régimen de Kiev, no hay motivos para el optimismo”, ha zanjado.

    Más sobre:RusiaReino UnidoUcraniaGuerraEstados Unidos

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