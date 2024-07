Satanistas se ofrecen como voluntarios en escuelas de Florida en protesta por proyecto de ley religioso

Los miembros del Templo Satánico pronto podrían estar caminando por los pasillos de las escuelas públicas de Florida como consejeros estudiantiles, en respuesta a la presión del gobernador republicano Ron DeSantis por más religión en la educación. Ello, porque dijeron que están preparados para actuar como capellanes voluntarios bajo una ley estatal que entró en vigencia esta semana y que abre los campus a “asesoramiento y apoyo adicional a los estudiantes” de organizaciones externas.

El Templo Satánico es una organización que promueve la separación entre iglesia y Estado y la libertad religiosa bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este grupo, no es que adore a Satanás en un sentido literal, sino que lo defienden como un símbolo de rebelión y resistencia al autoritarismo y ocupan el simbolismo satánico para abogar por el pluralismo religioso y los derechos civiles, según explica el periódico The Independent.

Fundado en 2013 en Salem, Massachusetts, por Lucien Greaves y Malcolm Jerry, el Templo ganó atención nacional en Estados Unidos tras una manifestación en Tallahassee en la que elogiaron al entonces gobernador Rick Scott por firmar una ley que permitía oraciones y mensajes inspiradores en eventos escolares. Para contrarrestar los programas basados en la fe en las escuelas públicas, el Templo Satánico creó los “After School Satan Clubs”, que ofrecen actividades como proyectos científicos, servicio comunitario, artes y manualidades, rompecabezas y juegos, con un enfoque en el racionalismo. Según su sitio web, estos clubes solo se abren en escuelas donde ya operan grupos religiosos, y han presentado demandas para mantener su presencia en estos campus.

La controversia en Florida, surgió en abril pasado con la aprobación del proyecto de ley HB 931, conocido como Capellanes Escolares, que permite a los capellanes voluntarios ofrecer servicios de apoyo en las escuelas públicas. Los padres deben dar su consentimiento y pueden elegir entre una lista de capellanes disponibles públicamente y sus afiliaciones religiosas, si las hubiera.

El problema, es que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe el establecimiento o la promoción de cualquier religión específica, siendo ahí donde entra en juego el Templo Satánico, ya que el grupo expresó su intención de participar en este programa para proporcionar una alternativa a los capellanes de otras religiones y resaltar la importancia de la inclusión y la igualdad religiosa en espacios públicos, según explica el periódico The Tallahassee Democrat.

“Ninguna oportunidad que exista para ministros o capellanes en el sector público debe discriminar en base a la afiliación religiosa”, dijo el director de ministerio del Templo Satánico, conocido como Penemue Grigori, en un correo electrónico al medio USA Today Network Florida, cuando se debatía el proyecto de ley. “Nuestros ministros esperan participar en oportunidades para hacer el bien en la comunidad, incluidas las oportunidades creadas por este proyecto de ley, junto con el clero de otras religiones”, añadió Grigori.

No obstante, el gobernador Ron DeSantis afirmó que no permitiría que capellanes satánicos participaran en el programa, argumentando que el satanismo no es una religión legítima. “No vamos a jugar a esos juegos en Florida”, dijo el exprecandidato presidencial republicano cuando se le preguntó sobre lo que estaba sucediendo.

Y aunque el Templo Satánico es reconocido por el gobierno estadounidense como una iglesia -y por el Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS) como una organización religiosa exenta de impuestos- DeSantis añadió que “(el satanismo) no es una religión”, de acuerdo con información de The Washington Examiner.

El entonces precandidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en un evento de campaña antes de la votación de los caucus de Iowa en Ankeny, el 14 de enero de 2024. Foto: Reuters

El Templo Satánico no estuvo de acuerdo con las declaraciones del gobernador, cuya ley entró en vigencia a inicios de este mes. “A pesar del desprecio de DeSantis por la libertad religiosa, la Constitución garantiza nuestro trato igualitario ante la ley, y DeSantis no tiene la libertad de modificar la Constitución por decreto, a su antojo”, dijo Lucien Greaves, cofundador del Templo Satánico. “Simplemente invitó a capellanes satánicos a las escuelas públicas, le guste o no”, comentó a The Guardian.

“Nada en el texto del proyecto de ley sirve para excluirnos, y ninguna interpretación creíble de la Primera Enmienda podría hacerlo. Si un distrito escolar decide ahora tener capellanes, debería esperar que los satanistas también participen”, dijo Greaves en otra declaración a The Hill este lunes. “DeSantis, ya sea por su total ignorancia de los principios más básicos del derecho constitucional o por su incompetencia para preocuparse por ellos, no reconoce que no le corresponde al gobierno otorgar derechos únicos a una identidad religiosa mientras se los niega a otra”, añadió.

La medida de Florida que permite a los capellanes servir como consejeros de las escuelas públicas llega en un momento en que hay escasez de personal y paralelamente, cada vez más estados buscan inyectar el cristianismo en los entornos escolares públicos, incluso exigiendo que se enseñe la Biblia o los Diez Mandamientos en las aulas. El movimiento es parte de un impulso teocrático hacia la educación por parte de la derecha religiosa a nivel nacional, explica el periódico The Hill.

Entonces, los satanistas ven la ley como una oportunidad igualitaria: si a los capellanes cristianos se les permite el acceso a los estudiantes, a menudo en las etapas más vulnerables e impresionables de sus vidas, entonces a ellos también, aunque no haya planes de introducir en las aulas estudios sobre las artes oscuras o rituales satánicos.

“La ley de capellanes se presentó con promesas de que los puestos en las escuelas públicas estarían abiertos a ‘todo el mundo’ y que los capellanes proporcionarían asesoramiento espiritual a los estudiantes que lo quisieran, pero no harían proselitismo ni obligarían a los estudiantes a participar en actividades religiosas. Cuando los distritos escolares de Florida consideren esta nueva ley, ahora sabrán que esas promesas eran falsas”, escribió en un comunicado la Freedom From Religion Foundation, que educa sobre el no teísmo y promueve el principio constitucional de separación de la iglesia y el Estado.

Greaves dijo que el templo estaba preparado para emprender acciones legales si el estado de Florida intentaba bloquear su acceso a las escuelas. “Cuando (DeSantis) se paró en el podio y le dijo a la gente que iban a poner capellanes en las escuelas, pero que a los satanistas no se les permitiría, estaba mintiendo directamente a los distritos escolares y exponiéndolos a una responsabilidad que no iba a cubrir (...) No había nada escrito en la ley que nos excluyera. No puede simplemente declarar algo así por decreto y esperar que se trate como ley, y si no lo entiende, lo cual probablemente no es el caso, obviamente no tiene lugar como gobernador”, advirtió.