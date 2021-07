“Sin pinchazo, no hay trabajo”: la vacunación anticovid es obligatoria en archipiélago de Fiyi

Hace 1 hora

En Islas Fiyi se obligará a los trabajadores a vacunarse para frenar los contagios.

El primer ministro de ese país, Frank Bainimarama anunció que los funcionarios del archipiélago de 300 islas, tendrán que tomarse vacaciones si no han recibido su primera inyección el 15 de agosto y podrían ser despedidos si no se les administra la segunda dosis antes del 1 de noviembre. “Sin pinchazo, no hay trabajo” (“No jabs, no job”), esto es lo que dicta la ciencia por razones de seguridad, y esto es en adelante la política del gobierno”, puntualizó.