Sondeos a boca de urna dan una aplastante victoria al Partido Laborista en las elecciones en Reino Unido

El Partido Laborista, bajo el liderazgo de Keir Starmer, se impuso ayer en los comicios generales de Reino Unido, con una victoria arrolladora, según las proyecciones de los sondeos a boca de urna.

Así esta colectividad se impuso con 410 escaños, mientras que el Partido Conservador logró 131 asientos. Le siguieron los Liberales Demócratas con 61 asientos, el Partido Nacional Escocés con 10 escaños y la colectividad de Nigel Farage, Reforma Reino Unido, con 13 escaños, el partido galés Plaid Cymry, 4 y los Verdes 2.

Con una mayoría de 170 escaños, Starmer parece encaminarse a lograr una mayoría similar a la que llevó a Tony Blair al poder en 1997. También es una victoria aplastante mayor que la mayoría de 145 escaños del Partido Laborista de Clement Atlee en 1945, y los 144 escaños que aseguraron un segundo mandato a Margaret Thatcher en 1983, escribió el diario The Times.

De esta forma, Starmer, un exabogado de 61 años, llegará mañana al número 10 de Downing Street en un momento complejo para Reino Unido y con la tarea de hacer frente a una serie de desafíos, desde una economía en letargo hasta un Servicio Nacional de Salud corroído, sin tener muchas herramientas para solucionarlos.

En una publicación en X, tras conocer los resultados del sondeo Starmer escribió: “A todos los que han hecho campaña por el Partido Laborista en estas elecciones, a todos los que votaron por nosotros y depositaron su confianza en nuestro Partido Laborista cambiado, gracias”.

“El resultado es trascendental para Gran Bretaña y resonará en todo el mundo: el rumbo político del Reino Unido ha vuelto a girar hacia un partido internacionalista de centroizquierda en un momento en que los populistas de derecha están avanzando en muchos países”, escribió el diario Financial Times.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, y su esposa Victoria Starmer caminan fuera de una mesa electoral durante las elecciones generales en Londres, Gran Bretaña, el 4 de julio de 2024. Foto: Reuters

Si el sondeo es correcto, será el peor resultado para los tories en términos de escaños desde que comenzaron a llamarse Partido Conservador en la década de 1830, bajo el liderazgo de Robert Peel. Anteriormente, su total más bajo se había obtenido en 1906, cuando tenían 156 escaños, indicó el diario The Guardian.

El líder laborista, Keir Starmer, heredaría un “legado de cenizas”, dijo a The New York Times Robert Ford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Manchester. Y los votantes, que hace menos de cinco años eligieron a los conservadores por una mayoría aplastante, no es probable que le den mucho margen de maniobra a Starmer para cambiar las cosas.

Pat McFadden, coordinador nacional de la campaña laborista, calificó los resultados del sondeo a boca de urnas de “notable”. “Va a ser una noche larga y pasarán varias horas hasta que conozcamos el panorama completo de los resultados. El Partido Laborista necesitará un cambio mayor que el que Tony Blair logró en 1997 para lograr una mayoría de sólo un escaño”, indicó.

“Es notable que el Partido Laborista estuviera en una posición competitiva en estas elecciones, dado lo que sucedió en 2019. Independientemente de lo que se haya afirmado durante la campaña, el Partido Laborista no ha dado nada por sentado sobre el resultado y ha trabajado incansablemente para llevar nuestro mensaje de cambio a la gente de todo el país”, añadió.

“El futuro de Gran Bretaña estaba en juego en estas elecciones. Y, si ganamos esta noche, el Partido Laborista se pondrá a trabajar de inmediato para dar los primeros pasos hacia el cambio”, añadió.

David Lammy, el ministro de Asuntos Exteriores en la sombra, dijo que era una encuesta a boca de urna “alentadora”, pero agregó que estaba esperando a que llegaran todos los resultados antes de sacar conclusiones.

“Hay muchos escaños marginales por ahí. Por lo tanto, hay un margen de error en estas cifras de las encuestas... No nos adelantemos”, dijo a Sky News. Añadió que había dudado de que el Partido Laborista pudiera recuperarse tan rápidamente cuando Starmer asumió como líder en 2019 y vio el cambio como un proyecto de una década.

Advirtió que las democracias de todo el mundo estaban bajo amenaza por parte de los populistas: “Si no cumplimos con lo que prometemos a los trabajadores, nos veremos fuera y los nacionalistas nos perseguirán. Esa es la lección que hemos visto en todo el mundo”.

El rol de Nigel Farage

El partido Reforma a Reino Unido de Nigel Farage parecía anoche estar en camino de lograr un avance espectacular según los sondeos a boca de urna que mostraba que estaba en camino de ganar hasta 13 escaños.

El diario The Guardian indicó que si bien había cautela sobre los resultados, “estaba claro que millones de personas habían votado por el partido antiinmigración de extrema derecha, que ha declarado que está decidido a destruir al Partido Conservador”.

Ben Habib , el líder adjunto del partido Reforma, dijo: “Esta es una enorme cabecera de puente. Esto es políticamente sísmico”.

Los resultados de la encuesta sugieren que Farage, quien desató un terremoto político en la derecha después de regresar como líder del partido el mes pasado y anunciar que había cambiado de opinión sobre presentarse como candidato, estaba en camino de ganar el escaño de Clacton en Essex.

Por otro lado, Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, celebró los resultados de la encuesta a la salida de las urnas, que predijo que su partido “está en camino de obtener nuestros mejores resultados en un siglo”.