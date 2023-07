Talibanes dispersan protestas de mujeres afganas contra la prohibición de los salones de belleza

Decenas de mujeres afganas protestaron el miércoles por la prohibición de los salones de belleza después de que los talibanes ordenaran su cierre en todo el país. Las fuerzas de seguridad utilizaron mangueras contra incendios, armas Taser y dispararon sus armas al aire para disolver la manifestación.

Los talibanes dijeron a principios de este mes que estaban dando a todos los salones en Afganistán un mes para liquidar sus negocios y cerrar la tienda, lo que generó inquietud entre los funcionarios internacionales preocupados por el impacto en las mujeres empresarias. Los talibanes dicen que están prohibiendo los salones supuestamente porque ofrecen servicios prohibidos por el Islam y causan dificultades económicas a las familias de los novios durante las festividades de la boda.

El fallo provino del líder talibán Hibatullah Akhundzada, la última restricción a los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas, luego de edictos que les prohíben la educación, los espacios públicos y la mayoría de las formas de empleo.

En una rara señal de oposición pública a las órdenes de los talibanes, decenas de esteticistas y maquilladores se reunieron en la capital de Kabul para protestar por la prohibición.

Una mujer pasa frente a salones de belleza con adornos en las ventanas que han sido desfigurados en Kabul, Afganistán, el 12 de septiembre de 2021. Foto: AP

“Estamos aquí por la justicia”, dijo una manifestante que se identificó como Farzana. “Queremos trabajo, comida y libertad”.

Los talibanes rociaron a las mujeres con agua y dispararon sus rifles al aire para dispersar a la reunión.

Farzana dijo más tarde que las mujeres iban a la misión de la ONU en Afganistán, instando a las manifestantes a permanecer juntas.

Una manifestante le dijo a The Associated Press que la protesta comenzó alrededor de las 10 a.m. en el área de Shar-e-Naw de la capital. No quiso dar su nombre por temor a represalias.

“El propósito de nuestra manifestación fue que ellos (los talibanes) deberían reconsiderar y revertir la decisión de cerrar los salones de belleza porque se trata de nuestras vidas”, dijo. “Participamos todas, entre 50 y 60 mujeres. Nuestra consigna era trabajo, pan y libertad”.

La protesta continuó hasta la tarde, cuando llegaron los talibanes para dispersar a la multitud, señaló. Usaron armas Taser contra los manifestantes.

“Metieron a dos o tres de nuestras amigas en el auto y se las llevaron”, dijo.

Una mujer con niqab entra en un salón de belleza donde han sido borrados los anuncios de mujeres en Kabul, Afganistán, el 6 de octubre de 2021. Foto: Reuters

Nadie del gobierno dirigido por los talibanes estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la protesta.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán, conocida como UNAMA, criticó el uso de la fuerza por parte de los talibanes para dispersar a las manifestantes.

“Los informes sobre la represión por la fuerza de una protesta pacífica de mujeres contra la prohibición de los salones de belleza -la última negación de los derechos de las mujeres en #Afganistán- son profundamente preocupantes”, dijo la misión de la ONU en un tuit. “Los afganos tienen derecho a expresar sus opiniones sin violencia. Las autoridades de facto deben defender esto”.

Mientras tanto, el Ministerio para el Vicio y la Virtud, dirigido por los talibanes, que había anunciado la prohibición de los salones de belleza a principios de julio, dijo el miércoles que estaba destruyendo bienes e instrumentos utilizados para la “promoción de la música y la corrupción” y publicó fotos de hogueras en Twitter.

“Estos materiales, que fueron recolectados de programas inmorales en Kabul y algunas provincias en los últimos meses, y que causaron la pérdida de nuestra juventud y el deterioro de la sociedad, fueron destruidos de acuerdo con la Sharia (ley islámica)”, tuiteó el ministerio.