Televisión Pública Argentina emite programa sobre la triple frontera del litio

Junto con Bolivia y Chile, Argentina forma parte del llamado “triángulo del litio”. Los tres países concentran nada menos que el 85% de las reservas mundiales conocidas de este valioso mineral clave en la fabricación de baterías para teléfonos móviles, placas solares y vehículos eléctricos.

En Argentina se encuentra la segunda reserva de litio en el mundo y el país ya se ubica como el cuarto productor de este mineral, mientras los anuncios de inversiones se van haciendo más frecuentes, destaca Bloomberg. Ante el boom de la electromovilidad, en los últimos años se han acelerado los desembolsos de las mineras y el gobierno argentino estima que se podría duplicar en 2022 la producción de carbonato de litio (LCE).

De hecho, Luciano Berenstein, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios Mineros, dijo que el potencial es todavía enorme para Argentina. Durante un evento organizado por la consultora española LLYC, el ejecutivo destacó que ya “tenemos 12 proyectos que convertirían a Argentina en el primer productor mundial de litio, con una producción superior a 300,000 toneladas de LCE”.

Sólo en marzo, el Presidente Alberto Fernández mantuvo reuniones públicas con tres empresas mineras dedicadas a la exploración de litio decididas a invertir en el país. Corresponden a compañías de Francia (Eramet), China (Zijín) y Corea del Sur (Posco). El interés por el litio argentino trasciende fronteras, pese a las complejidades para invertir en el país, principalmente en el frente cambiario, destacó Bloomberg.

Desde la Secretaría de Minería de la Nación, señalan que, tomando en cuenta todos los proyectos en marcha y los anuncios realizados, Argentina cuenta con un potencial de inversiones en explotaciones mineras de litio de US$ 6.473 millones. Y avizoran un horizonte de producción de 373,5 mil toneladas adicionales a la capacidad actual de 37,5 mil toneladas por año, “en caso de ponerse en funcionamiento en los próximos años el resto de los proyectos que hoy tienen menores grados de certidumbre”, apunta la agencia de noticias, que consigna que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo proyectan que para 2030 el sector generaría exportaciones por entre US$ 2.000 millones y US$ 3.500 millones.

En este escenario, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles una reunión con los gobiernos de Chile, Argentina y Bolivia tras la reforma que la semana pasada nacionalizó el litio en su país. “Me informaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se está convocando a una reunión de países con potencial y productores de litio. Hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia, y se está pensando en hacer un trabajo conjunto”, reveló en su conferencia diaria.

“En Bolivia y Chile el litio es considerado estratégico, ahora se sumó México con la nacionalización del recurso. ¿Qué posibilidades tiene Argentina de seguir el mismo camino? ¿Es posible una alianza estratégica?”, son algunas de las preguntas que el programa “SIC, periodismo textual” busca responder en la crónica periodística “La triple frontera del litio”, que se transmite hoy a las 21.00 (20.00 hora de Chile) en la Televisión Pública Argentina.