Trump cuestiona la identidad racial de Harris durante conferencia con periodistas afroamericanos

La aparición del expresidente y candidato republicano Donald Trump ante la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos en Chicago, que estaba planificada en un esfuerzo por reforzar su posición en los votantes indecisos del grupo, rápidamente se volvió hostil en la tarde de este miércoles. En la reunión anual de periodistas afro más grande del país, el expresidente cuestionó la identidad racial de Kamala Harris, la primera mujer afro en ser vicepresidenta.

Trump fue interrogado por tres periodistas afroamericanas: Harris Faulkner, presentadora de Fox News; Kadia Goba, reportera política de Semafor; y Rachel Scott, corresponsal de ABC News. La entrevista, que duró alrededor de 40 minutos, tuvo un comienzo difícil: inmediatamente tras su aparición en el escenario, el expresidente discutió con Scott, a quien acusó de darle una “presentación muy grosera” con una primera pregunta difícil sobre por qué la comunidad afroamericana debería confiar en él, considerando su largo historial de críticas a la comunidad y a los periodistas negros.

El candidato presidencial republicano y ex presidente de EE. UU. Donald Trump habla en un panel de la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) en Chicago, Illinois, EE. UU. el 31 de julio de 2024. Foto: Reuters

“En primer lugar, no creo que me hayan hecho nunca una pregunta tan horrible. Primera pregunta: ni siquiera me dices hola. ¿Cómo estás? ¿Trabajas en ABC? Porque creo que son una cadena de noticias falsas, una cadena terrible, y creo que es una vergüenza que haya llegado a este punto histórico. Amo a la población negra de este país… Creo que es una introducción muy grosera. No sé exactamente por qué harías algo así. He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln”, respondió a Scott,

También culpó a los oradores de la conferencia por su tardanza, ya que el evento comenzó con retraso. “Llevo esperando media hora. El equipo de altavoces del NABJ no funciona correctamente. No me culpen por llegar tarde”, escribió en su red social Truth Social minutos antes de subir al escenario. Cuando una de las entrevistadoras le dijo a Trump que le gustaría pasar a otras preguntas tras que el presidente habló sobre su supuesta persecución política, Trump respondió: “Tú eres la que me retrasó 35 minutos”.

El nominado presidencial republicano y ex presidente de EE. UU., Donald Trump, habla en un panel de la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) en Chicago, Illinois, EE. UU. el 31 de julio de 2024. Foto: Reuters

Luego, culpó al presidente Biden y a Harris por la inflación y los niveles récord de migración en la frontera sur de Estados Unidos y dijo a la sala de periodistas afroamericanos que iban a perder sus trabajos a causa de los inmigrantes que llegan ilegalmente al país, ya que éstos se estaban tomando los “trabajos negros”. Calificó los casos penales en su contra como motivados políticamente y reiteró sus planes de otorgar indultos a los alborotadores condenados por su conducta en el ataque al Capitolio del 6 de enero, según indicó la emisora National Public Radio.

Pero el momento de mayor conmoción, fue cuando dijo al panel de tres periodistas políticas afroamericanas que la candidata presidencial demócrata Harris no siempre se ha identificado como negra. “No sabía que ella era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé, ¿Es india o es negra?”, dijo sobre su oponente en la carrera presidencial. “Ella era india de principio a fin, y de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra”, opinó.

La audiencia, de aproximadamente mil personas, a veces se quedó boquiabierta y se burló de sus comentarios, según reportaron Reuters y The New York Times. “Pocos aplauden o se ríen”, describió el Times, que actualizó en vivo las novedades de la reunión. La sala, en la que la mayoría de los periodistas eran afroamericanos, no fue el mismo territorio amistoso al que está acostumbrado el expresidente durante la campaña electoral.

Los asistentes a la convención reaccionan mientras el nominado presidencial republicano y ex presidente de EE. UU., Donald Trump, habla en un panel de la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) en Chicago, Illinois, EE. UU., el 31 de julio de 2024. Foto: Reuters

Harris, cuya madre era india y cuyo padre es negro, es la primera vicepresidenta afro y asiática-americana de Estados Unidos. Harris se ha identificado durante mucho tiempo como estadounidense de raza negra y del sur de Asia. Tiene ascendencia jamaiquina e india y creció en un barrio de clase media en Berkeley, California.

Como estudiante universitaria, Harris asistió a la Universidad Howard, una de las universidades históricamente negras más importantes del país, donde también se unió a la hermandad históricamente negra Alpha Kappa Alpha. Como senadora de los Estados Unidos, Harris fue miembro del Caucus Negro del Congreso y apoyó la legislación de sus colegas destinada a fortalecer los derechos de voto y reformar la policía, rememoró el sitio web de India Firstpost.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, EE.UU., el 31 de julio de 2024. Foto: Reuters

“Lo que acaba de decir es repulsivo”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en respuesta a los comentarios de Trump. “Es insultante”, añadió Jean-Pierre minutos después de los dichos.

Trump ha atacado repetidamente a sus oponentes y críticos por motivos de raza. Saltó a la fama en la política republicana al propagar teorías falsas de que el presidente Barack Obama, el primer presidente negro del país, no nació en Estados Unidos. Y durante las primarias republicanas de este año, una vez se refirió a la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, hija de inmigrantes indios, como “Nimbra”, según información de la agencia The Associated Press.

El candidato presidencial republicano y ex presidente de EE. UU. Donald Trump se retira después de hablar en un panel de la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) en Chicago, Illinois, EE. UU., el 31 de julio de 2024. Foto: Reuters

La entrevista fue interrumpida después de que el equipo de Trump aparentemente pidió a los entrevistadores que terminaran la sesión de preguntas y respuestas. La periodista Scott dijo a la audiencia: “Creo que tenemos que dejarlo ahí, por parte del equipo de Trump. Esa es la última palabra”. Trump reaccionó con una expresión perpleja antes de bajarse del escenario, dio algunos puñetazos al aire y estrechó la mano de los entrevistadores antes de retirarse del escenario, según describió el periódico The Guardian, que también estaba presente.

Tras salir del evento, Trump describió su aparición en la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Negros como una victoria, escribiendo en Truth Social: “Las preguntas fueron groseras y desagradables, a menudo en forma de declaración, ¡pero las APLASTAMOS!”.