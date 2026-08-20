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    Trump declara la mayor “guerra económica” contra Irán y amenaza a todo país que ayude a Teherán

    El mandatario estadounidense afirmó que "nadie le ha brindado a la República Islámica una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo", pero no la han aprovechado, y llamó a sus aliados a que se unan a Estados Unidos "para aislar y derrotar la amenaza iraní”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que comenzará una operación económica devastadora contra Irán, en que la Casa Blanca también impondrá consecuencias económicas a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

    “Nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente, para ellos, no la han aprovechado. Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes”, declaró en redes sociales el líder republicano.

    Para luego agregar en su publicación en Truth Social: “Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo”.

    En el mismo mensaje, Trump además anunció que “cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán se enfrentará a tremendas consecuencias económicas”.

    “Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Saben quiénes son”, expresó, bautizando el anuncio como un “día D económico”, en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

    A continuación, y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, el jefe de Estado norteamericano llamó a la colaboración de los demás países: “Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní”.

    “Estos maníacos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo”, afirmó, antes de concluir declarando que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránOperación económicaDía D EconómicoAyudaMundo

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