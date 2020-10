Trump detalla su estado de salud: “No me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor”

Sin su habitual corbata roja y sentado tras un escritorio, el presidente de EE.UU, Donald Trump, reveló algunos detalles sobre su estado de salud en un video difundido en Twitter, red social en la que el mandatario es un habitual. En el registro, aseguró que se siente “mucho mejor” tras haber contraído el covid 19 y prometió que “pronto” volverá a sus actividades.

El video no está fechado y aparentemente está filmado en el hospital Walter Reed, donde Trump está internado desde el viernes. Además, desde la Casa Blanca se difundieron algunas imágenes del mandatario en el mismo sitio.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo”, asegura el presidente en el vídeo. “Creo que estaré de vuelta pronto”, agrega.

Joyce N. Boghosia/The White House/Handout via REUTERS

Además, aseguró que los días decisivos son los venideros. “Me siento bien, pero en los próximos días parece que será la verdadera prueba. Veremos lo que pasa en los próximos dos días”.

Pero su confianza es tal que incluso se permitió asegurar que “deseo terminar la campaña (electoral) de la forma en la que la empezamos”. Hasta ahora, debió cancelar todas sus actividades públicas desde que se difundió la noticia de su contagio de coronavirus.

En su estilo, Trump -de 74 años- aseguró que su contagio fue consecuencia de que “no tuve otra opción que exponerme” al covid-19. “Simplemente no quería quedarme en la Casa Blanca. (...) No podía quedarme encerrado en la habitación de arriba totalmente seguro. Como líder, hay que enfrentar los problemas. No ha habido ningún gran líder que no hiciera eso”, añadió.

Ayer el médico de la casa blanca, Sean Conley, afirmó que el mandatario no había tenido fiebre en las últimas 24 horas y que su nivel de saturación de oxígeno era normal, al 96%. Pero, otra fuente que aseguró que estaba en conocimiento cabal de la situación entregó, bajo condición de anonimato, una descripción más alarmista sobre la situación: “Los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas han sido muy preocupantes, y las próximas 48 horas serán críticas. Todavía no hemos tomado un camino claro hacia la recuperación”.