Trump versus Biden ¿Qué pasa en caso de un empate?

Como la elección en Estados Unidos se hace de manera indirecta, en la que cada estado reparte un número de votos electorales determinado, cuando la disputa es muy estrecha suele ocurrir que apenas un puñado de estados decidan los comicios. Pero también puede pasar, como ocurrió en el año 2000 con Florida, que un solo estado decida todo. En estas elecciones 2020 se ha dado otra particularidad: como la lucha está siendo muy estrecha en ciertos lugares y como podría haber un recuento de votos con un resultado “abierto”, existe la posibilidad de un empate.

La matemática electoral en EE.UU. da para todo, por lo que un empate, con 269 votos electorales para cada candidato, es real. Todo esto se debe al caso de Arizona, estado que reparte 11 votos y que en un comienzo medios como Fox News y The Wall Street Journal dieron como ganador a Joe Biden. Ocurre que ahora AFP situó a Arizona como “incierto”, mientras que The New York Times y CNN se han mostrado más mesurados y desde un comienzo lo han mantenido en la categoría de “en disputa”.

Para llegar a la Casa Blanca se necesitan 270 votos electorales, el llamado “número mágico”. ¿Cómo Biden y Trump podrían llegar a 269 votos electorales? Sin Arizona y sin Nevada, Biden suma 253 votos. Si el candidato demócrata logra voltear Georgia, estado que Trump ganó en 2016, llegaría a 269. Y esto es posible, dado que en Nevada y Arizona la votación está muy estrecha.

A su vez, si Trump, que ahora suma 214 votos electorales, logra ganar Arizona, Nevada, Carolina del Norte (15) y Pennsyvania (20) –además de Alaska (3), también llegaría 269. Este sí que sería un escenario de pesadilla

¿Y cómo se resolvería al ganador en ese caso? La ley indica que es la futura Cámara de Representantes que asume en enero la instancia que se debe pronunciar por el ganador ¿Cómo? Cada estado reúne a sus representantes, sean demócratas o republicanos y vota por Biden o Trump. Así, en vez de un número determinado de votos electorales como en los comicios, cada estado pasa a tener un solo voto. Y en ese escenario, ganaría quien sume la mitad más uno de los estados. La futura Cámara de Representantes tendrá mayoría demócrata, pero Trump podría sumar más estados. Aquello sería otra “pesadilla”.