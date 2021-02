Vacunación contra el Covid-19 y crisis económica: los desafíos para el sucesor de Lenín Moreno en Ecuador

Los ecuatorianos acudieron a las urnas este domingo para elegir al próximo Presidente y Vicepresidente, que gobernará el país por cuatro años. La pandemia del Covid-19 y el factor de la indecisión entre los votantes marcaron la antesala de una de las elecciones más divididas del último tiempo en el país, ya que los partidos al no lograr alianzas políticas presentaron 16 candidaturas, de las que saldrá el sucesor de Lenín Moreno, que deberá comenzar a gobernar a mitad de año.

Sin importar quién sea el ganador, destaca The Associated Press, el nuevo líder debe afrontar un país que arrastra problemas fiscales en los últimos años y un alto endeudamiento, así como elevadas cifras de desempleo y pobreza que se profundizaron con la pandemia.

El candidato correísta, Andrés Arauz, en un acto de campaña. Foto; Reuters

Ecuador arrastra una crisis fiscal y de falta de liquidez desde mucho antes de la llegada de la pandemia, pero que se han agudizado con la crisis sanitaria, señala la agencia de noticias. Las medidas restrictivas para contener el nuevo coronavirus paralizaron virtualmente el 70% del aparato productivo por meses y dejaron sin empleo a 600.000 personas, según cifras del gobierno.

El candidato presidencial conservador, Guillermo Lasso, en una conferencia de prensa, en Guayaquil. Foto: Reuters

La economía se contrajo entre 10% y 12%, a lo que se suma una elevada deuda estimada en alrededor del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), un desempleo de casi 68%, un nivel de pobreza que ronda el 35% y necesidades de financiamiento fiscales por unos US$ 8.000 millones para este año. Sin embargo, los expertos coinciden en que para el 2021 habría una recuperación del 3%.

Impacto en la gobernabilidad

El sucesor de Moreno deberá resolver una serie de problemas nacionales marcados por la pandemia, que ya suma 257 mil contagiados y más de 15 mil fallecidos en el país, y además por la crisis económica, que llevó al gobierno a “intentar equilibrar el presupuesto” en 2019 mediante un alza en el precio del combustible, que derivó en casi dos semanas de manifestaciones. Producto de estas turbulencias, el Palacio de Carondelet tuvo que dar marcha atrás en la iniciativa.

El candidato ecuatoriano y líder indígena, Yaku Pérez, saluda durante el cierre de campaña, en Cuenca. Foto: Reuters

“El nuevo mandatario recibirá un país quebrado por la corrupción, el despilfarro del dinero público y la pandemia. A esto se suma que la Asamblea Nacional que gobernará a partir de mayo será un reto, porque el próximo jefe de Estado no tendrá un bloque mayoritario de legisladores, lo que impactará la gobernabilidad, la aprobación de leyes y posibles modificaciones legales que se pretendan realizar”, señala a La Tercera la analista política ecuatoriana, Juliana Ferreira.

Ninguno de los tres candidatos que llegaron como favoritos a la primera vuelta (Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez) cuenta con mayoría en el Legislativo.

Según el medio ecuatoriano Primicias, el correísmo tiene 30 legisladores, Lasso cuenta con 18 asambleístas y Pérez con cuatro. Esto se traducirá en que el próximo mandatario quedará de manos atadas para impulsar sus propuestas de reformas tributarias, que es uno de los compromisos que alcanzó el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para entregar nuevos recursos a la economía ecuatoriana.

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se dirige a los medios junto al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, luego de la llegada de un primer lote de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, el 20 de enero. Foto: Reuters

“La situación del país es compleja. Los desafíos más inmediatos serán la estrategia de la vacunación y el fortalecimiento de estructuras de sanidad pública. En segundo lugar, delinear y mantener una política económica que mejore los índices macro del país. Más atrás, está generar mecanismos de transparencia para frenar escándalos de corrupción y garantizar la independencia de la función judicial. Quizás el más importante es generar políticas para reducir los niveles de pobreza y generar empleos”, explica a La Tercera Angélica Abad, Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos de Ecuador.

Ecuatorianos esperan en el cementerio de Guayaquil, en abril pasado. Foto: AFP

Tras meses de cierre por la cuarentena decretadas para frenar el coronavirus, el gobierno ecuatoriano cerró el año pasado con una estimación que situaba en más de dos millones las personas que cayeron en la pobreza durante el primer semestre de 2020, mientras que sobre 500 mil personas estaban cesantes para septiembre pasado.

Según el diario ecuatoriano El Comercio, desde el arribo del primer cargamento de vacunas, que fue recibido por Lenín Moreno el 20 de enero, y que consistía en 8.000 dosis de la vacuna Pfizer, el ministerio de Salud no ha informado cuántas se han aplicado, si bien el sitio Our World in Data da cuenta de 6.228 dosis administradas al 4 de febrero. A pesar de esto, el gobierno informó que entre el 15 de febrero y el fin de mes deberían arribar al país las inyecciones restantes hasta completar las 86 mil dosis.

La última etapa de la campaña estuvo cargada de acusaciones entre los candidatos. Ante esto, el Presidente Lenín Moreno ha asegurado que la “transición” del cambio de mando se realizará “de manera programada y formal, sea quien sea el ganador”.