Vocero de la bancada de Perú Libre: “Yo no sé qué pasó por la cabeza del presidente para prácticamente dar un golpe de Estado”

¿Qué saben de la situación del expresidente Pedro Castillo preso en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú?

No sabemos mucho. Sabemos que ya se ha desarrollado la audiencia de detención preliminar. Creo que todavía no ha salido el pronunciamiento judicial. Es todo lo que sabemos. Por lo demás, aquí en el Perú es un día feriado no laborable.

¿Les tomó por sorpresa la decisión del Presidente Castillo de disolver el Congreso?

Sí, absolutamente de sorpresa, porque estábamos en actividades, con niños y de pronto me comunicaron que había un mensaje de la Nación y que cerraba el Congreso. Y bueno, nuestras reacciones también en ese momento fueron imprevistas, porque habíamos sido citados al medio día para una Junta de Portavoces y luego a las 15:00 de la tarde para debatir la moción de vacancia, donde nosotros, en el caso de Perú Libre, habíamos anunciado votar en contra. Porque fuimos el partido que llevó el Presidente al poder, ¿no? Pero, posteriormente. él renunció al partido, ya no era militante y sentimos que nos había a las espaldas, pero aún así nosotros por una línea ideológica programática, seguíamos respaldando al gobierno. Ese es el estado de cosas en el que estábamos hasta ayer, hasta mediodía por lo menos.

Opositores a Pedro Castillo se reúnen cerca del Congreso en Lima, el 7 de diciembre de 2022. Foto: AP

¿Y por qué cree que Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso, considerando que supuestamente no estaban los votos para que fuera vacado?

Nosotros teníamos garantizado los votos en contra de 15 congresistas. Entonces nos sorprende realmente lo que ha ocurrido. Yo no sé qué pasó por la cabeza del presidente para prácticamente dar un golpe de Estado completamente inconstitucional.

¿Cómo evalúa la llegado Dina Baluarte a la presidencia?

Ella era militante del partido. Fue expulsada de Perú Libre. Ayer pues juramentó como Presidenta de la República por esta sucesión constitucional que está prevista en nuestro marco normativo. Todavía no hay noticias sobre la conformación de su nuevo gabinete ministerial. A partir de ahí tendremos un punto de vista seguramente nosotros. Pero lo que está pasando también en el país es que hay reacciones sobre todo de la población de provincias, donde el presidente tenía un fuerte respaldo popular y su pedido concreto es un adelanto de elecciones, así que eso se podrá ver seguramente en los siguientes días también en el Congreso de la República, para ver qué decisiones se van a tomar.

¿Ustedes estarían de acuerdo con un adelanto de las elecciones?

Esto es una respuesta personal, porque yo también soy vocero de mi bancada. Estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se hagan algunos ajustes al marco normativo que tenemos a la fecha y que consideramos es el causante de que muchas condiciones no se hayan dado para que finalmente la conformación del Congreso y el Ejecutivo sea de la mejor forma. El propio país reclama la reforma.