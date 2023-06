Volodymyr Zelensky: “Estamos listos para la contraofensiva”

ODESA, Ucrania — El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que ahora estaba listo para lanzar una contraofensiva largamente esperada, pero moderó un pronóstico de éxito con una advertencia: podría llevar algún tiempo y tener un alto costo.

“Creemos firmemente que tendremos éxito”, señaló Zelensky en una entrevista en esta ciudad portuaria del sur mientras el Ejército de su país se preparaba para lo que podría ser una de las fases más importantes de la guerra, ya que apunta a recuperar el territorio ocupado por Rusia.

“No sé cuánto tiempo tomará”, comentó a The Wall Street Journal. “Para ser honesto, puede ir de varias maneras, completamente diferentes. Pero lo vamos a hacer, y estamos listos”.

En una amplia discusión de una hora, Zelensky, de 45 años, dijo que temía que las elecciones estadounidenses del próximo año pudieran llevar al poder a una administración menos solidaria y pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que ofreciera un camino claro para la membresía de Kiev.

También instó a China a tratar de contener a Rusia y señaló que Ucrania necesitaba urgentemente más sistemas de defensa antimisiles Patriot fabricados en Estados Unidos para proteger a los ciudadanos de los bombardeos aéreos y proteger a las tropas de primera línea.

Zelensky reconoció la superioridad aérea rusa en el frente y dijo que la falta de protección del poder aéreo ruso significa que “una gran cantidad de soldados morirá” en la contraofensiva.

A Ucrania le hubiera gustado tener más armas suministradas por Occidente para la próxima campaña, indicó. Aún así, Ucrania está lista para moverse. “Nos gustaría tener ciertas cosas, pero no podemos esperar meses”, dijo.

Zelensky señaló que las fuerzas terrestres de Ucrania eran “más fuertes y más motivadas” que las tropas rusas atrincheradas que intentaban mantener el control del aproximadamente 20% de Ucrania en el este y el sur del país.

La contraofensiva es un momento crucial para Zelensky, un exactor y comediante cuyo liderazgo durante la guerra lo ha impulsado a la prominencia mundial. El resultado dará forma a los contornos del respaldo militar occidental y las maniobras diplomáticas sobre el futuro de Ucrania.

Los patrocinadores de Ucrania han proporcionado miles de millones en apoyo militar y financiero que ha sido esencial para el esfuerzo bélico de Kiev, y los pedidos de Zelensky para buscar un acuerdo de paz podrían aumentar si la contraofensiva no logra un avance significativo.

Zelensky pasó de las expresiones de gratitud a los partidarios occidentales por las entregas de armas a las palabras de frustración por su reticencia a dar a Ucrania mayores cantidades de armas poderosas para defenderse de los rusos.

Sus declaraciones reflejaron el equilibrio que debe encontrar entre insistir para obtener lo que necesita para mantener la independencia de Ucrania y el apoyo político interno sin presionar demasiado a los aliados y erosionar su respaldo.

Zelensky indicó que era consciente de que los líderes occidentales a veces se ofenden por su tono duro, pero no podía entender por qué, en su opinión, estaban alimentando por goteo brazos más avanzados que sabían que protegerían vidas y ayudarían a Ucrania a ganar.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla con el canciller alemán Olaf Scholz (no en la foto) por teléfono, en Kiev, el 25 de enero de 2023. Foto: Reuters

Si Ucrania no es capaz de resistir a Rusia, dijo Zelensky, “ese animal, esa bestia desarrollará un gusto” por la conquista e irá más allá.

“No comparemos quién debería estar agradecido con quién”, señaló.

Zelensky habló en una residencia del gobierno después de un día visitando a soldados heridos, reuniéndose con comandantes militares e inspeccionando el puerto para discutir cómo aumentar las exportaciones. Con una camiseta negra estampada con el nombre de su país, parecía un poco cansado, pero se animó cuando le preguntaron cómo mantiene el ánimo.

“No hay lugar para la debilidad”, dijo.

Occidente ha ayudado a entrenar y equipar a decenas de miles de soldados para tratar de fortalecer la mano de Kiev para la contraofensiva.

Ucrania repelió un asalto ruso a su capital en febrero del año pasado y recuperó franjas de territorio en el noreste y el sur en dos contraofensivas anteriores en 2022.

Un soldado ucraniano dispara un mortero contra posiciones rusas en la línea del frente cerca de Bajmut, región de Donetsk, el 29 de mayo de 2023. Foto: AP

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado los ataques de largo alcance con misiles y drones destinados a paralizar las líneas de suministro rusas antes de la campaña. Voluntarios rusos respaldados por Ucrania han llevado a cabo incursiones transfronterizas destinadas a obligar a Rusia a alejar a las tropas del frente dentro de Ucrania.

Los funcionarios occidentales dijeron que pensaban que el contraataque de Ucrania era inminente y que Kiev estaba esperando a que el suelo se secara.

Los esfuerzos ofensivos rusos este año han arrojado pequeñas ganancias, incluida la captura de la pequeña ciudad oriental de Bajmut, pero costaron miles de vidas y forzaron a las Fuerzas Armadas rusas.

Los partidarios occidentales de Ucrania reconocen que la propia ofensiva de Kiev no terminará con la guerra, pero quieren que le demuestre al Presidente ruso, Vladimir Putin, la futilidad de su estrategia de atrincherarse y esperar a que se erosione el apoyo a Ucrania, dijo un funcionario occidental.

La administración de Joe Biden ha comprometido más de US$ 37 mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia y prometió más ayuda militar. Los aliados europeos han seguido.

Participantes se reúnen cerca de una pantalla que muestra al Presidente ruso Vladimir Putin, quien pronuncia un discurso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el 17 de junio de 2022. Foto: Reuters

Pero el expresidente Donald Trump, el principal contendiente republicano para las elecciones presidenciales de 2024, se negó el mes pasado a decir que respaldaría a Ucrania y señaló en cambio que buscaría poner fin rápidamente a la guerra, sin decir cómo.

Zelensky afirmó que le preocupaba que cualquier cambio en la administración pudiera afectar la ayuda.

“En una situación como esta, cuando hay apoyo, tienes miedo a los cambios”, dijo. “Y para ser honesto, cuando mencionas un cambio de administración, siento lo mismo que cualquier otra persona: quieres cambios para mejorar, pero también puede ser al revés”.

Zelensky señaló que no podía entender la afirmación de Trump de que podría poner fin a la guerra en 24 horas, ya que Trump no lo había hecho mientras estaba en el cargo, cuando Rusia ya ocupaba Crimea y partes del este de Ucrania.

Biden tiene un vínculo emocional con Ucrania que ha sustentado el apoyo de su administración al país, afirmó Zelensky. La presidencia de Trump se produjo antes de la invasión a gran escala y “no estoy seguro de cómo habría actuado Trump”, indicó.

Aún así, el presidente de Ucrania dijo que estaba alentado por el apoyo bipartidista en EE.UU. y el respaldo de los ciudadanos comunes, y esperaba que ambos partidos y el Congreso continuaran apoyando a Ucrania y presionando a cualquier nueva administración para que mantenga los flujos de asistencia.

Una preocupación más inmediata para Zelensky es asegurar un camino claro hacia la membresía de la OTAN en una cumbre en Vilna, Lituania, en julio.

La OTAN dijo en 2008 que Ucrania se convertiría en miembro, pero no dio un cronograma. Ucrania solicitó la membresía el año pasado, pero EE.UU., el líder no oficial de la alianza, ha eludido en gran medida las discusiones sobre cómo o cuándo Ucrania podría unirse a la OTAN, enfocándose en cambio en aumentar la seguridad y la fuerza militar de Kiev.

Soldados estadounidenses junto al sistema de defensa aérea de largo alcance Patriot durante el ejercicio de defensa aérea Toburq Legacy 2017 en el aeródromo militar cerca de Siauliai, Lituania, el 20 de julio de 2017. Foto: Reuters

Zelensky indicó que algunos en la OTAN no estaban dispuestos a admitir a Ucrania por temor a Rusia. Pero crece la presión sobre la alianza para que ofrezca garantías de seguridad concretas y un camino hacia la membresía.

Zelensky señaló que no esperaba que Ucrania se uniera a la OTAN mientras continuaran los combates, pero quería una promesa de que sería admitido después de la guerra.

“Si no recibimos una señal en Vilna, creo que no tiene sentido que Ucrania esté en esta cumbre”, dijo. Cuando se le preguntó si pensaba que recibiría tal señal, respondió: “No lo sé. Sinceramente, no lo sé”.

Zelensky afirmó que estaba agradecido con los países occidentales por el suministro de sistemas de armas, pero que las entregas deberían ser más rápidas y en mayor número, ya que los retrasos están costando vidas.

En particular, dijo, Ucrania necesita más baterías de misiles Patriot, que consisten en varios lanzadores, un potente radar, una estación de control y otros equipos de apoyo, para proteger sus ciudades y tropas de primera línea.

Ucrania ahora tiene al menos dos baterías Patriot, pero Zelensky dijo que le gustaría tener hasta 50, ya que es el único sistema capaz de interceptar algunos de los misiles avanzados disparados desde Rusia.

La administración de Zelensky ha tratado de aislar a Rusia trabajando para obtener el apoyo de países como China, India y Brasil que mantienen relaciones amistosas con Rusia.

Está tratando de convocar una cumbre en torno a su plan de paz de 10 puntos, que exige que las tropas rusas se retiren del territorio ucraniano.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, asisten a una recepción en el Kremlin en Moscú, el 21 de marzo de 2023. Foto: Reuters

“Putin tiene que saber que la gente no le dará la mano, que ya no se sienta a la mesa con países serios, que Rusia no forma parte de organizaciones internacionales”, dijo.

China, que no ha condenado la invasión de Rusia y ha culpado a Estados Unidos y sus aliados de la guerra, ha buscado insertarse en la diplomacia encaminada a la paz. Ucrania ha dicho que está preparada para escuchar las opiniones de China, pero que no aceptará ninguna propuesta que implique la cesión de territorio.

Zelensky ha dicho que instó al Presidente chino Xi Jinping en una llamada telefónica de abril a no suministrar armas u otras tecnologías a Rusia, y Xi le aseguró que China no estaba proporcionando armas a Rusia.

China es más grande y más poderosa que Rusia y podría desempeñar un papel importante en la consecución de la paz, aseguró Zelensky.

“No me gustaría que un país así se quedara de brazos cruzados y viera morir a la gente”, dijo. “Si eres grande, esto es lo que significa la grandeza nacional. Esto no es una pintura o un museo; es una guerra real y sangrienta”.