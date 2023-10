Yousef Gaben, periodista en Gaza: “Este enfrentamiento entre Israel y la resistencia palestina es diferente a los anteriores”

Yousef Gaben es un periodista palestino que se encuentra viviendo en Gaza. En esta entrevista entrega su visión sobre el ataque de hoy de Hamas contra Israel.

“La situación es muy peligrosa en la Franja de Gaza, ya que está siendo atacada masivamente por aviones de guerra israelíes. Estamos hablando de cientos de aviones de guerra que lanzan ataques cada hora hasta ahora. Tenemos más de 200 palestinos muertos en la Franja de Gaza y más de 1.000 heridos. Todos los pasos fronterizos están cerrados y la población sufre las consecuencias de la guerra, de los continuos bombardeos de los aviones de guerra israelíes”, dijo Gaben en conversación con La Tercera.

¿Por qué cree que Hamas lanzó este ataque contra Israel?

Hamas lanzó este ataque en represalia por los crímenes israelíes contra el pueblo palestino en Cisjordania y Jerusalén y también en la Franja de Gaza desde principios de este año. Y lo más importante que desencadenó esta ronda de violencia son las violaciones israelíes como lo que ocurre en la mezquita de Al-Aqsa. La resistencia palestina, incluido Hamas, había advertido más de una vez que la violación de la mezquita de Al-Aqsa por la ocupación israelí y los colonos israelíes haría estallar toda la región. Por supuesto, es la misma situación que desencadenó la violencia y la ronda de enfrentamientos entre la resistencia palestina y la ocupación israelí en 2021. Es lo mismo. Es violar la mezquita de Al-Aqsa, reprimir a mujeres, niños, ancianos, reprimir a los fieles allí y humillarlos. Esa fue la chispa, además de la humillación de los presos palestinos en las cárceles israelíes. Israel retiene a más de 5.000 prisioneros palestinos que sufren una situación inhumana. Padecen separación, sufrimiento, detención, detención administrativa y tortura, por supuesto. Y el último incidente fue la visita del ministro de Seguridad Interna, Itamar Ben Gvir, a las cárceles, donde estuvo supervisando la supresión de prisioneros palestinos dentro de las prisiones israelíes.

Palestinos inspeccionan los escombros de un edificio tras ser alcanzado por un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Foto: AP

¿Por qué piensa que Hamas llevó adelante el ataque sabiendo que Israel va a tomar represalias?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró -después de que terminó la reunión del gabinete a las 13:00 horas de hoy- que están lanzando una guerra masiva contra la Franja de Gaza. Su objetivo es recuperar los asentamientos que fueron dominados por la resistencia palestina. Y el segundo objetivo de esta guerra es que los palestinos paguen un alto precio. Así que la represalia militar contra Gaza continúa en este momento.

¿Qué se puede esperar de este conflicto?

Actualmente, la perspectiva de la situación no está clara hasta ahora, porque es diferente de la anterior ronda de enfrentamientos entre Israel y la resistencia palestina. En los últimos enfrentamientos, las mediaciones venían de Qatar, de Estados Unidos, de Egipto, de Jordania, para intervenir y detener el enfrentamiento entre la resistencia palestina e Israel. Pero en esta ronda, estamos hablando de que hay un gran número de rehenes y también prisioneros israelíes en manos de la resistencia palestina y la resistencia palestina está dominando unos cinco asentamientos alrededor de la Franja de Gaza. Así que, la ocupación israelí intentará recuperar estos asentamientos. Y, por supuesto, la resistencia palestina intentará defender estos puestos. Tal vez lleguen las mediaciones y se inicien las negociaciones entre las dos partes. Pero no sabemos qué ocurrirá realmente, porque como he dicho, esta vez es diferente. Pero creo que la resistencia palestina planea liberar a los prisioneros palestinos, unos 5.000, que están en cárceles israelíes. Y ahora la resistencia palestina tiene docenas de prisioneros israelíes, incluyendo oficiales y soldados del Ejército israelí. Así que las dos partes tienen herramientas de presión para usar en las negociaciones y en esta guerra.