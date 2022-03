Zelenski evita revelar “las tácticas de negociación” de Ucrania: “Trabajamos en silencio, más que en TV, radio o Facebook”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció a última hora del jueves que para Ucrania “no es el momento de revelar nuestras tácticas de negociación”, durante el discurso diario que envía a la nación desde que el 24 de febrero empezó la ofensiva rusa.

“No es el momento de revelar nuestras tácticas de negociación. Negociaciones por la paz, la soberanía, la integridad territorial de nuestro estado, nuestra libertad. Trabajamos en silencio, más que en televisión, radio o Facebook. Creo que esto es lo correcto”, recalcó el mandatario.

Respecto a las tropas de Rusia, ha mencionado que las Fuerzas Armadas de Ucrania “las están reduciendo cada día. Pero todavía tiene números, equipos y reservas”, ha afirmado.

Además, ha agregado que tiene información de que “el Ejército ruso está reclutando mercenarios de otros países, tratando de engañar a tantos jóvenes como sea posible para que hagan el servicio militar”.

El presidente de Ucrania lanzó un mensaje a los jóvenes que pretendan unirse a las filas de las tropas rusas: “será la peor decisión de sus vidas”, advertió.

Asimismo, el mandatario aseguró que “nuestros valientes defensores siguen manteniendo todas las áreas clave y responden a cada ataque”, agregando que “nuevos reclutas rusos han sido hechos prisioneros”.

Soldados rusos prisioneros

Así, Zelenski explicó que “la notificación de su muerte ha sido enviada a sus familias, aunque están en cautiverio y vivos”, y por ello, “todos los rusos que puedan oírme ahora, hablen de ello. Cuéntenlo en Rusia”, dijo.

En este sentido, ha recomendado a “las madres” de los soldados rusos que “comprueben dónde está su hijo” y que si no pueden contactar con ellos o “les han dicho que sus hijos habían sido asesinados y que no han recibido los cuerpos” que llamen a los “números de teléfono de Internet para averiguar qué está pasando realmente con sus hijos”.

“No planeamos tomar miles de prisioneros. No queríamos esta guerra. Sólo queremos la paz. Y queremos que amen a sus hijos más de lo que temen a sus autoridades”, subrayó el inquilino del Palacio Mariyinsky.

En medio de estas reservas para enfrentar la invasión rusa, el mandatario ucraniano manifestó: “Estoy agradecido al presidente Biden por su nuevo y eficaz apoyo a nuestro país. Por favor, entiendan: No puedo revelarles todos los detalles de este paquete de apoyo y otros. Porque esta es nuestra táctica. Nuestra defensa. Cuando el enemigo no sabe qué esperar de nosotros. Así como no sabían lo que les esperaría después del 24 de febrero. No sabían lo que teníamos para la Defensa y cómo nos preparábamos para afrontar el ataque”.

En la jornada vigesimosegunda jornada de guerra, Zelenski ha visitado en el hospital a la “maravillosa” familia Vlasenko de Vorzel, en la región de Kiev.

Los miembros de esta familia escaparon de un bombardeo ruso. “La hija mayor, Katya, de 16 años, cubrió a su hermano Igor, de ocho. El hermano salió del coche y maldijo a los ocupantes. Tetiana, la madre, recibió heridas de metralla. El padre llevaba a su hija en brazos”, ha explicado el presidente de Ucrania.

Así, ha destacado que “gracias a Dios todos sobrevivieron. Porque permanecieron juntos, como una familia, y se defendieron mutuamente. Me conmovió mucho hablar con ellos. Deseo sinceramente salud y felicidad a esta familia, la familia Vlasenko. Como a todas las demás familias”.