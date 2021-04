87 detenidos en un motel de La Florida por infracción a las normas sanitarias

Un total de 87 personas fueron detenidas en un motel ubicado en la comuna de La Florida durante la madrugada.

En un operativo de fiscalización de carabineros en el lugar, se le solicitó a la administradora el listado de pasajeros. Tras un chequeo, se verificó que todos registraban domicilio en la Región Metropolitana, situación irregular debido a que el plan Paso a Paso prohíbe el traslado a una residencia no habitual en Fase 1.

Tras ello, el personal policial procedió a fiscalizar las habitaciones. Según la información de carabineros, se comprobó que la mayoría de los huéspedes no contaban con el salvoconducto, o en su lugar contaban con el permiso de desplazamiento general -el que no se permite traslado a una vivienda que no sea la residencia habitual-.

En total, fueron detenidos 43 hombres, 43 mujeres y un menor. Todos fueron trasladados hasta la 36ª. Comisaria La Florida.