Abogado de esposa de Ronald Ojeda dice que no tiene “ninguna duda” de que crimen contra exmilitar “fue por encargo”

Este lunes, Ángel C., de supuestos 17 años, fue formalizado por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Tras la audiencia, el abogado de la esposa del exmilitar, Juan Carlos Manríquez, se refirió a los avances en el caso.

Posterior a la formalización del único detenido por el crimen del exuniformado, Manríquez fue abordado por la prensa. Ahí, fue consultado si sabe cuál que sería la razón para que Ojeda fuera enterrado en la toma en Maipú, lugar en donde su cuerpo fue encontrado sin vida durante la tarde del pasado viernes.

Frente a la interrogante, el abogado respondió: “Yo creo que esa es otra cuestión que tiene que dilucidar la investigación porque aparentemente era un lugar recurrente para recibir esta suerte de bodegaje criminal. O sea, es un lugar que estaba de alguna manera habilitado o ya de alguna forma dispuesto para hacer este servicio al final de esta logística criminal. Eso es lo que en este caso concreto llama la atención”.

En ese sentido, el abogado de la familia también fue consultado sobre si hay indicios del motivo para que la agrupación que cometió el crimen se haya fijado en Ojeda. “De lo que solamente se puede decir, y reitero sin revelar ninguna información sensible, es que el interés no sería de esa supuesta organización criminal”, respondió Manríquez y añadió que “esa supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo de ‘negocios’, de alguien que sí tenía interés en él. Esas respuestas hoy día no están y nosotros vamos a trabajar para apoyar que en lo posible se obtengan”.

Así las cosas, Manríquez sostuvo: “No tengo ninguna duda de que fue por encargo. Eso se expuso claramente hoy día en la audiencia con detalles realmente muy certeros, incluso con detalles de la ejecución particular de ese tipo de acciones que dan cuenta de un encargo y de quien se ocupaba de recopilar antecedentes para comprobar a quien le encargó este hecho, que estaba cumpliendo con ese encargo”.

Además, el abogado señaló que “en este caso no hay ningún indicio que diga que Ronald Ojeda estaba vinculado a alguna actividad ilícita”.