Abogado de imputado por megafraude tributario interpondrá cautela de garantías luego de traslado desde Capitán Yáber a Santiago 1

El abogado Ilan Eck presentará este sábado una cautela de garantías por el traslado de José Antonio Pavez Canessa, el principal imputado en el caso conocido como “megafraude tributario”, desde el Anexo Penitenciario Capitán Yáber a Santiago 1.

“El día de hoy dejaremos interpuesta una cautela de garantías en favor de José Antonio Pavez por el traslado que ocurrió el día jueves”, señaló a La Tercera el abogado de Pavez Canessa.

Imputado acusó un traslado ilegal a Santiago 1

Fue durante este viernes que La Tercera dio a conocer que el imputado por haber emitido 100 mil facturas falsas alertó sobre un supuesto traslado injustificado a Santiago 1.

En la misiva, a la que tuvo acceso este medio, Pavez Canessa apuntó que el miércoles 16 de abril, se concretó un traslado desde Capitán Yáber a Santiago 1 “por mi condición sexual”.

“La firmó la directora regional Metropolitana y la suboficial jefa de Control Penitenciario, indicando que por mi condición de gay, no puedo estar en el Anexo Capitán Yáber (...) Me negué al traslado, pero se me indicó que si no era por las buenas sería por las malas“, agregó.

En dicha carta también alegó que cuando se ejecutó la orden se le impidió realizar llamadas telefónicas, hablar con el alcaide del recinto o tomar contacto con su familia.

“Solicité que me entregaran mis remedios del tratamiento psiquiátrico que tengo por la depresión. Se constató si tenía algunas lesiones, pero no me entregaron mis medicamentos. Recogí mis cosas en la guardia y se me trasladó. Cuando me informan, todos (los demás interno) querían averiguar qué pasaba, pero los encerraron en el comedor para que no se acercaran al procedimiento”, añadió.

En la misma instancia, afirmó que se mantenía en Capitán Yáber por disposición del juez Fernando Guzmán, tras acceder a lo solicitado por su defensa y por “razones de seguridad y arraigo nacional”. Esto luego de haber estado en Santiago 1, donde, según enfatizó, habría sido amenazado de muerte.

Al ser ingresado a Santiago 1, Pavez Canessa indicó que si bien solicitó que lo llevaran al módulo 38, se le trasladó al módulo 2. “Sin colchón, sin luz, sin agua, todo defecado, con chinches, arañas, baratas, sin ventanas, en condiciones inhumanas”, comentó en el documento.