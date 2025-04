Los candidatos presidenciales que (hasta ahora) acogerían la convocatoria del arzobispo Chomalí para abordar la seguridad

Después de dirigir la misa de Viernes Santo, el arzobispo de Santiago Fernando Chomalí anunció que durante las próximas semanas convocará a los candidatos presidenciales a una reunión.

En un punto de prensa, el representante de la Iglesia Católica fue consultado sobre si cree que las fuerzas políticas lograrán llegar a un acuerdo respecto de la seguridad en el país.

Ante la interrogante, Chomalí respondió que se requiere “tener soluciones integrales porque son situaciones complejas. Son policrisis, no una crisis, que hay que abordarla íntegramente. Educación, policía, jueces, fiscales”.

“Y en ese sentido pienso que el país requiere que en eso estén todos de acuerdo y de hecho voy a convocar en un tiempo más a los precandidatos presidenciales a una reunión para poder conversar sobre estos temas, porque creo que la doctrina social de la Iglesia pueda ser un aporte. Y además porque soy un convencido que la actividad política es una actividad fundamental, tremendamente importante, porque tiene que ver con el bien común”, agregó.

Los candidatos que asistirían

Consultados por La Tercera, hasta el momento, son varios los candidatos que estarían disponibles a participar. Considerando que el religioso aún no hace la convocatoria, y por ende, no ha fijado una fecha para la reunión, los aspirantes a La Moneda fijan su asistencia de manera condicional.

Desde la vereda opositora, el equipo de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que la exalcaldesa sí participaría de la convocatoria.

De igual manera, el equipo del representante de republicanos, José Antonio Kast, también iría.

El equipo de Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, aún no ha dado respuesta.

En tanto, desde el oficialismo, el diputado y representante del FRVS Jaime Mulet respondió que sí sería parte de la cita.

“A mí me interesa hablar con monseñor Chomalí. Hace un par de días atrás empezamos a pedir una audiencia, que se comunicó mi equipo con parte de su equipo. Nos interesa saber, no sólo en el tema de la seguridad, la opinión de la Iglesia, sino que yo también, como político creyente, me interesa, obviamente, tener una conversación con uno de los pastores más relevantes de la Iglesia en Chile, la Iglesia Católica”, señaló el parlamentario.

En el equipo de la exministra del Interior y candidata del PPD, Carolina Tohá, aseguran que también estaría disponible.

Asimismo, la extitular del Trabajo y ahora presidenciable del PC, Jeannette Jara, concurriría al encuentro.

Por ahora, los equipos de Paulina Vodanovic (PS) y Gonzalo Winter (FA), no han confirmado.