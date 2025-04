Arzobispo Chomalí convocará a los candidatos presidenciales a una reunión

Luego de dirigir la misa de Viernes Santo, el arzobispo de Santiago Fernando Chomalí comunicó que convocará a los candidatos presidenciales a una reunión.

En una conferencia de prensa, el prelado fue inquirido sobre si cree que las fuerzas políticas lograrán llegar a un acuerdo respecto de la seguridad en el país. El religioso contestó que se requiere “tener soluciones integrales porque son situaciones complejas. Son... policrisis, no una crisis, que hay que abordarla íntegramente. Educación, policía, jueces, fiscales”.

“Y en ese sentido pienso que el país requiere que en eso estén todos de acuerdo y de hecho voy a convocar en un tiempo más a los precandidatos presidenciales a una reunión para poder conversar sobre estos temas, porque creo que la doctrina social de la Iglesia pueda ser un aporte. Y además porque soy un convencido que la actividad política es una actividad fundamental, tremendamente importante, porque tiene que ver con el bien común”, sostuvo.

Fernando Chomalí, cardenal arzobispo de Santiago Javier Salvo/Aton Chile

En cuanto al tono de los debates entre los aspirantes a La Moneda, el cardenal aseveró: “En general en Chile ha habido un empobrecimiento intelectual, es decir, hace mucho tiempo que se están pauperizando las clases de filosofía, hace mucho tiempo que se están pauperizando las clases de educación física, hace mucho tiempo que se están pauperizando todos los temas artísticos y todo eso ha hecho que decline, por así decirlo, el nivel de los debates en general y el nivel del trato”.

“Yo espero que los candidatos tengan clara conciencia y que lo que digan y todo lo que hagan tiene un impacto, especialmente en los jóvenes. Yo los animo a que den ejemplo de una cultura superior. Es decir, dar ideas, no ir en contra del adversario. Y lo otro también que a mí me parece de sentido común, todos somos seres humanos, todos merecemos un trato digno, todos, independientes si pensamos de una manera u otra. Todos nos podemos equivocar también. Parecer hacer que nadie se puede equivocar, que hay que ser perfecto. Nadie es perfecto, yo tampoco. Y creo que tener una actitud más humilde en ese sentido”, llamó.

El feriado irrenunciable que no fue

Otro de los temas abordados por Chomalí fue el fracaso del proyecto de ley para que el Viernes Santo sea declarado feriado irrenunciable.

La iniciativa, que fue presentada para favorecer a trabajadores del retail y por la que abogó el propio Chomalí, no fue agendada para discutirse esta semana debido a que no hubo unanimidad en los comités. El gobierno, que se mostró contrario al proyecto en vista del impacto económico que este tendría, tampoco lo patrocinó.

“Yo salí de mi casa, vi todos los negocios cerrados. Evidentemente que el ambiente que había de feriado es clarísimo. Es cosa de ver en el centro. Si bien es cierto, no es un feriado irrenunciable en la teoría, en la práctica la mayoría de la gente está en este minuto en las parroquias”, comentó Chomalí esta jornada al respecto.

“Es una discusión artificiosa, porque el punto de base es el siguiente: independiente de las leyes, Chile es un país cristiano. Eso lo tenemos que reafirmar. Y creo que en estos momentos de turbulencia, recordar eso nos va a hacer muy bien como país”, añadió.

Al ser consultado sobre si esperaba que el Ejecutivo diera urgencia al proyecto de ley, Chomalí contestó: “No, yo no le dicto las pautas al gobierno. Pero sí puedo decir algo que me parece interesante. Que vinieron a verme diputados y senadores de muchas bancadas, de muchos partidos políticos, para decirme que ellos consideraban que el Viernes Santo es importante porque es un patrimonio del país. No nos olvidemos que es un patrimonio del país. Y evidentemente que eso a mí me llena de esperanza”.