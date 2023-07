Accidente vehicular termina con un auto volcado en Independencia: sujeto manejaba en estado de ebriedad y sin licencia

Un accidente vehicular que terminó con un auto volcado se registró esta mañana en la comuna de Independencia.

El hecho ocurrió en Avenida Santa María, al oriente, a metros de Avenida Independencia. En ese lugar un vehículo menor, por causas que se investigan, terminó volcado y terminó impactando a un taxi, que iba con el chofer y una pasajera en su interior.

El chofer del vehículo menor conducía en estado de ebriedad y sin licencia para manejar. Al interior de ese auto iban otras tres personas.

El teniente de Carabineros Walter Spreng señaló que el sujeto del vehículo particular quedó detenido. Al realizarle el alcotest dio 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre. “Él señaló que había perdido el control del móvil colisionando al taxi colectivo por proyección”.

Según dijo el uniformado, al interior del auto había botellas de alcohol. Por otro lado, la mujer que iba a bordo del taxi terminó con lesiones de carácter leve.

En la Ley Tolerancia Cero, publicada en 2012 y que penaliza manejar con alcohol en el cuerpo, se establece que con 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre es “estado de ebriedad” y con 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre es “bajo la influencia del alcohol”.

Debido al hecho, una pista fue bloqueada en Avenida Santa María mientras se retiraba el vehículo siniestrado.

El chofer del taxi, Gustavo, en conversación con Mega, relató parte del choque: “A las 6.20 de la mañana, vengo por segunda pista de circulación, el tipo me adelanta por primera pista, me impacta y se vuelca”. Sobre el conductor detenido, dijo: “Era un cabro que aproximadamente tendría unos 35 años. No tenía idea donde tenía puesta la cabeza”.

El taxista señaló que la mujer que iba como pasajera era una trabajadora de la Clínica Santa María y acudió hasta la mutual de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS).