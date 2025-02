Aguilera por fallecidos durante el corte de luz: “Estamos abiertos a seguir investigando y recibiendo información”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó nuevamente el fallecimiento de tres personas que tenían condiciones de salud durante el apagón nacional que hubo en la jornada del pasado martes, reiterando que ninguno de los casos podría ser atribuible al corte de luz, pero que seguirán investigando sobre los casos.

En conversación con radio Pudahuel, la secretaria de Estado se refirió a la información compartida anteriormente por el Ministerio de Salud (Minsal) indicando que en primera instancia les comunicaron que existían “probables casos en que hubiera incidido el corte de energía en los fallecimientos”.

Pero no fue luego de la reunión y de que recabaron antecedentes que dieron cuenta que “dos de ellos no eran electrodependientes, por lo tanto no hay una relación, y hay una tercera persona que era electrodependiente pero que el Servicio de Salud fue a constatar la situación y nos informaron de que estos equipos tienen una duración de baterías, tienen una cierta autonomía y que la persona la verdad que estaba muy grave y siguió siendo asistida con su equipamiento hasta el momento de fallecer”.

Sin embargo, según detalló Aguilera solicitaron una investigación “una auditoría clínica de cada uno de estos casos, esa es la información que tenemos y por lo tanto en este momento esos tres casos no los podemos vincular al corte de energía eléctrica”.

Junto con ello, reiteró el llamado de que “si alguien tiene la sospecha de que el fallecimiento de su pariente o amigo o persona cercana puede haber estado vinculado al corte de energía que se acerquen a las oficinas de información y reclamos tanto del Servicio de Salud, o de los establecimientos o de la autoridad sanitaria y hagan su denuncia, nosotros vamos a investigar cada uno de esos casos”.

Añadiendo que “de hecho estamos abiertos a seguir investigando y seguir recibiendo información”.