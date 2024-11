“Ahora es un ciudadano de a pie”: María Inés Horvitz cuestiona que exsubsecretario Monsalve tenga poder

En la audiencia de formalización en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, su defensa, la abogada María Inés Horvitz cuestionó que su representado tenga aún poder.

Las declaraciones de la penalista ocurren un día después de que el padre de la denunciante diera sus primeras declaraciones públicas sobre el caso. En entrevista con Chilevisión, el hombre cuestionó que el exsubsecretario “no es cualquier persona, es un hombre poderoso que estaba a cargo de las policías”, por lo que indicó sentir “temor” de que él mismo o sus cercanos que aún trabajan en la cartera, puedan “intervenir en la investigación”.

A su vez, en oportunidades anteriores la abogada defensora de la denunciante, María Elena Santibáñez, acusó “amenazas veladas” en contra de su representada. “Efectivamente ella habría recibido algún tipo de amenaza en el sentido de ‘sabes que puedes aparecer muerta’ o ‘puede pasarte algo a ti u otra persona’, dijo la jurista a T13 el pasado 24 de octubre.

Asimismo, según reveló La Tercera ayer, la víctima acusó en su declaración que una periodista de la cartera le advirtió: “Tu información puede terminar valiendo nada, las cámaras se pueden borrar en 15 días y no va a pasar nada, se va a borrar la evidencia. Me aconsejó: ándate fuera, a otro país. Cuídense mucho, porque de repente ‘uy, atropellaron a la ...., Uy atropellaron al papá, así que si van a salir, háganlo con cuidado”.

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve en la audiencia de formalización. Foto: Jonathan Oyarzun/Aton Chile.

Sin embargo, Horvitz -quien en el pasado integró el Consejo de Defensa del Estado- cuestionó durante la audiencia el tiempo que tuvieron para preparar la defensa: “Si uno ve la lista testimonial, la cantidad de pericias, de informes, de fotogramas, de videos que tendríamos que ver, es imposible. Yo me dediqué desde que pude hacerlo, pero sin parar y fue imposible ver, y además no solamente ver todos los antecedentes, sino que discutirlos con nuestro defendido. Imposible, no podíamos. Porque nosotros no estábamos solamente con las especulaciones de lo que aparecía en la prensa”.

“Se vapuleó y se dijo de todo respecto a nuestro defendido. Nosotros decidimos no hablar justamente porque queríamos llegar a esta instancia que nos da garantía de que vamos a aquí conocer realmente las pruebas de cargo y qué realmente tiene el Ministerio Público contra nuestro cliente. Y eso, finalmente, va totalmente en detrimento de la garantía de un imputado que tiene derecho a preparar su defensa adecuadamente. ¿Cómo vamos a enfrentar una discusión sobre medidas cautelares sin realmente, mínimamente, tener un par de días?”, añadió.

La abogada María Inés Horvitz junto a su representado Manuel Monsalve. Foto: Jonathan Oyarzun/Aton Chile.

Junto con solicitar más plazo para preparar la defensa de la otrora autoridad de Interior, la penalista criticó que Monsalve “tenía alertas de Interpol o estas alertas tempranas porque temían de que se fugara”.

“Estuvo todo el tiempo en su departamento en Viña del Mar, asediado por periodistas prácticamente todos los días. Venía a Santiago solamente para juntarse con sus abogados. No había, no hay ninguna razón en una persona que no tiene antecedentes penales, que es conocido, que prácticamente con todo lo que ha ocurrido, se dice que tiene poder. ¿Qué poder tiene el exsubsecretario Monsalve? Ahora es un ciudadano de a pie. Y como cualquier ciudadano, pedimos, señoría, que este tribunal, que es justamente el que apelamos con mucha aflicción, que nos escuche y nos dé la posibilidad de preparar adecuadamente la defensa de nuestro cliente”, cerró.

El juez a cargo de la audiencia, Mario Cayul, acogió parcialmente la petición de Horvitz, aseverando que el imputado debe ser tratado con igualdad ante la ley y que es razonable el planteamiento de preparar una adecuada defensa. No obstante, negó la solicitud de fijar una nueva fecha de audiencia y disponer la libertad del exsubsecretario por “improcedente”.

Con posterioridad, ambos tuvieron un tenso cruce cuando Horvitz solicitó un receso de diez minutos. “Sí, pero usted no dirige la audiencia. Yo accedo si usted necesita salir. Están sus colegas allá. Pero no. Un receso vamos a hacer, tenemos que avanzar. A las 11.00 hacemos un receso, obviamente el imputado tiene que ir al baño, tomar agua, todos. Pero no a la hora que usted estime, por favor”, respondió el magistrado Cayul.