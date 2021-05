Al retomar funciones en el municipio, Matthei compromete apoyo a los cuatro candidatos de Chile Vamos: “Es lo que corresponde, así se hacen las cosas”

Durante esta mañana, Evelyn Matthei, recientemente reelecta como alcaldesa de Providencia, retomó sus funciones en el municipio. La edil llegó al lugar a eso de las 8.30 entre vítores de algunos de los trabajadores del municipio, a quienes Matthei agradeció por su trabajo.

“El triunfo es de ustedes. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, con mucha cercanía con todos nuestros vecinos, preocupándonos de los problemas que ellos tienen con seriedad, sin populismo, con rigor, Con un trabajo bien hecho, que es lo que ustedes saben hacer. Porque ese trabajo serio que hemos hecho con todos nuestros vecinos fue lo que significó un triunfo en medio de una ola muy muy difícil que se nos vino encima”, dijo al llegar.

Ayer, Matthei, tras reunirse con el presidente de la UDI, Javier Macaya, decidió desistir de su carrera presidencial. Según informó La Tercera PM, cercanos a la reelecta alcaldesa cuentan que ella tomó la decisión de no continuar en competencia por llegar a La Moneda la noche del domingo, luego de analizar los resultados obtenidos por Chile Vamos.

Con esta decisión sobre la mesa, el Consejo General de la UDI nominó a Joaquín Lavín como su carta presidencial.

De esta forma, hoy, Matthei afirmó que apoyaría a los cuatro candidatos de Chile Vamos, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes, en las primarias presidenciales.

“Yo sé que me van a preguntar a quién voy a apoyar y se los digo altiro: voy a apoya a Joaquín, voy a apoyar a Mario, voy a apoyar Ignacio, voy a apoyar a Sebastián, los voy a apoyar a todos. Es lo que corresponde, así se hacen las cosas. Hoy día mismo empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con todos nuestros para convencerlos de que tenemos buenas ideas, tenemos buena gente, y que podemos hacer un gran gobierno”, dijo Matthei.

Evelyn Matthei al llegar a la Municipalidad de Providencia, esta mañana.

Por otra parte, consultada por los resultados del domingo, señaló: “El 60% de la población no votó. Que nadie saque conclusiones apresuradas. Tenemos que ver quién es ese 60% que no votó y por qué no voto. Tanto para el gobierno como para la izquierda democrática la lección es muy clara, la gente quiere que haya soluciones buenas desde el Congreso. Esto de haber negado la sal y el agua durante tanto tiempo sí le hizo daño al gobierno, pero también le hizo daño a ellos mismos. Por lo tanto, espero que desde ahora lo que prime sea la sensatez y logremos, entre todos, dar una solución a tantos chilenos y chilenas que lo han pasado pésimo, horroroso, durante esta pandemia. Así que esta es una lección para todo el mundo, para el gobierno y para la izquierda democrática”.