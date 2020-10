Alcalde Codina tras manifestaciones en Puente Alto: “Yo comparto que hay que hacer cambios, pero no con violencia injustificada"

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a los hechos de violencia que se registraron en la noche de miércoles en su comuna que terminaron con ocho personas detenidas y destrozos en las sedes del Registro Civil, Gobernación provincial, una comisaría de Carabineros y un consultorio.

En entrevista con Radio Universo, el jefe comunal manifestó que “creo que es injustificable lo ocurrido en el consultorio, en el Cesfam, que se haya roto el espacio de atención Covid. Durante todo este día, mientras hacemos las reparaciones vamos a tener que atender en otro Cesfam cualquier caso de Covid que llegue al consultorio”.

“Uno no entiende que haya personas que se crean con el derecho o la superioridad moral de llegar a estos lugares, hacer destrozos y además afectar la integridad psicológica de los trabajadores, porque obviamente anoche se vivió una situación de mucha tensión, de miedo, y eso afecta a un servicio básico como es la salud”, indicó.

Por otra parte, de cara al primer aniversario del “estallido social”, Codina instó a “hacer una diferenciación entre manifestaciones pacíficas, porque yo comparto que hay que hacer cambios, pero no con violencia injustificada, porque mas encima estamos ad portas de un proceso constitucional”.

“Nadie puede cuestionar que hoy se está ofreciendo una salida para los que creemos que puede haber cambios”, agregó en esa línea.

Por esto mismo, llamó a condenar los hechos de violencia: "Uno lo ve desde conversaciones que uno tiene en la calle con ciudadano, hasta gente con influencia. Sin ir más lejos hace una semana un personero del partido Comunista dijo que no iba a llamar a que no hubiera violencia”.

"Soy de los que he manifestado incluso públicamente que estoy por el Apruebo, que estoy por que se construya un Chile más equitativo, más justo. He estado a favor de que se saque el 10%, de que tengamos una convención constitucional, pero creo que hay un límite y ese límite tiene que ser el respeto de la institucionalidad, de la paz social y que nadie avale la violencia. Si alguien avala la violencia, en definitiva, lo que te está demostrando es que no tiene intereses democráticos”, señaló.

Además, sostuvo que “habiendo violencia, lo que se hace es ponerle trabas a los procesos de cambio que sabemos que son necesarios justamente para construir esa cohesión social y para construir un Chile más justo, más equitativo para todos y sin abusos. Eso tenemos que hacerlo en un clima de diálogo. Es imposible que haya una reflexión profunda y que se pueda llegar a cambios profundos que necesita nuestro país si es que eso va a ser en medio de la violencia”.