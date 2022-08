Alcalde de Cunco advierte sobre hechos de violencia en la Macrozona Sur de cara al Plebiscito: “Ponen en riesgo la asistencia de electores a los locales de votación”

El próximo 4 de septiembre se desarrollará el plebiscito que definirá si se aprueba o no la propuesta constitucional redactada por la Convención. A sólo tres semanas de esa fecha, el presidente de la Asociación de Municipios de La Araucanía (AMRA) y alcalde de Cunco, Alfonso Coke, manifestó a La Tercera su preocupación por la seguridad de los sufragistas de la comuna, acusando que existe “miedo” en la población y que eso “pone en riesgo la asistencia de electores a los locales de votaciones”.

De acuerdo al alcalde, no estarían dadas las condiciones de seguridad para que los votantes transiten libremente por las rutas primarias e interiores de la región el día del plebiscito.

En este sentido, Coke señaló que hay “que ponernos de acuerdo, tenemos que conversar con el gobierno, yo no estoy en contra, no estoy peleando con nadie, vienen las elecciones ahora, se votó que el voto tiene que ser obligatorio. Pero si no está el Ministerio del Interior o de Obras Públicas, para recorrer la región de la Araucanía, en las rutas que están en peligro, las rutas que no se pueden cruzar ¿Cómo va a venir esa gente a sufragar, si es obligatorio?”.

En esa línea, indicó que, si la gente de la localidad no ejerce su voto “¿vamos a tener cuánto?, 20 mil, 30 mil personas citadas a los tribunales, porque no asistieron a votar, porque no estaban las condiciones dadas. Entonces, hay una preocupación que tiene que asumir el gobierno hoy día y que tiene que tomar el Delegado Presidencial acá, para dar todas las facilidades”.

En la comuna de Cunco, no se habían presentado manifestaciones de violencia rural, sin embargo, el viernes pasado, desconocidos se enfrentaron a conductores de tres camiones forestales en la Ruta Los Laureles, a quienes obligaron a descender de los vehículos y procedieron a incendiar la maquinaria, resultando dos camiones completamente quemados y el tercero con daños en su infraestructura.

Bajo ese contexto, Coke aseguró que la gente “está viviendo con miedo”. “Después de las 6:00 de la tarde no salen de sus casas, se están cuidando. No saben lo que puede pasar en la noche, entonces creo que esto, se le arrancó de las manos al gobierno”.

A lo anterior, se suma a una seguidilla de ataques armados e incendiarios que se han registrado las últimas dos semanas. Entre ellos se encuentran ataques a maquinarias, camiones, vehículos, viviendas, escuela y un templo religioso.

Parte de esos daños han sido adjudicadas por órganos de resistencia territorial, ligados a la Coordinadora Arauco Malleco, que lidera Héctor Llaitul, por quién el ministerio del Interior, presentó querellas a las ya existentes desde el 2019, por delitos de incendio y de la Ley de Seguridad Interior del Estado, luego de llamar a la lucha armada y reconocer la autoría en los ataques a faenas forestales.