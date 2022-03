Alcalde de Ercilla califica como “accidente” los hechos ocurridos en visita de ministra Siches a Temucuicui: “Algunos grupos no están de acuerdo con que se venga a reunir con una sola persona”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

"De ninguna manera se justifican los hechos, pero sí yo creo que ellos están dando a conocer su malestar”, indicó Valentín Vidal, quien también agregó que "cuando llegamos nosotros a un territorio, en este caso a una comunidad mapuche, siempre tenemos que pedir permiso". El jefe comunal, además, sostuvo que "no me consta que haya habido disparos, sí que hubo cortes de camino, pero no disparos".