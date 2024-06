Alcalde Vodanovic lamenta que no se anunciara extensión del Metro a Maipú en la Cuenta Pública

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD) lamentó que entre los anuncios de la Cuenta Pública no estuviera la extensión del Metro de Santiago hacia Maipú.

“Sin duda la de hoy fue una gran Cuenta Pública presidencial, pero es imposible no transmitir la decepción que existe a nivel comunal por la falta de anuncio de la extensión del Metro hacia el poniente de Maipú, pese a contar con una propuesta justa y viable, trabajada hace meses”, dijo.

Junto con ello, la autoridad comunal manifestó que la Cuenta Pública “era una gran oportunidad para nuestro gobierno de reparar una deuda que se arrastra hace años con 600 mil vecinos de Maipú”.

“Mi primer deber como alcalde es defender los intereses de nuestra comuna, y seguiré insistiendo hasta hacer de este sueño una realidad”, agregó

No obstante, el jefe comunal expresó que confía en que “será nuestro gobierno, con su firme convicción de avanzar hacia una ciudad más justa, el que repare en este mandato presidencial una injusticia que no se puede seguir prolongando. Nuestros vecinos no merecen seguir demorando 2 horas en llegar a sus trabajos”.

Durante la Cuenta Pública, el Mandatario comunicó que habrán extensiones en la Red de Metro en la Línea 6, lo que permitirá conectar con el tren a Melipilla y en la Línea 9, para poder llegar a La Legua, La Pintana y Bajos de Mena. Sin embargo, el anuncio no incluyó a Maipú, que no cuenta con estaciones de metro en el sector poniente de la comuna.