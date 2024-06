Vallejo por retiro de diputados durante la Cuenta Pública: “Siempre han sido poco republicanos los que se dicen republicanos, poco patriotas”

Tras la ceremonia de la Cuenta Pública, desde el Congreso Nacional, la ministra vocera, Camila Vallejo, manifestó que “siempre han sido poco republicanos los que se dicen republicanos, poco patriotas”. En referencia a los parlamentarios del Partido Republicano que salieron del Salón de Honor cuando el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto de aborto legal.

“Son los mismos que rechazaron las 40 horas, royalty minero, salario mínimo. Han rechazado todo lo que ha presentado el gobierno, son los mismos que no les gusta nada. No entienden que aquí hay un gobierno que fue democráticamente electo y que en un Congreso, que está elegido para deliberar las diferencias, hay que procesarlas, no negarlas y desconocerlas”, complementó.

Sobre el anuncio de aborto legal, Vallejo recalcó que “no hipotequemos o echemos por la borda el diálogo que hemos ido construyendo por un tema en específico, porque el país necesita, que independiente de las diferencias, podamos seguir trabajando y encontrando los puntos que nos unen”.

En esa misma línea, indicó que “esto no es división, es diálogo. Es un diálogo necesario por las mujeres de nuestro país, entendiendo que hayan diferencias, hay posiciones distintas en esto, como fue con la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Pero no porque sean temas difíciles, no los vamos a enfrentar”.

La titular zanjó que “no es un tema valórico, es un tema de derecho sexual y reproductivo. Insisto, aquí hay millones de mujeres que requieren poder decidir, sean de izquierda, de derecha, de centro, creyente o no creyente”.