Alcaldes piden al gobierno que el subsidio eléctrico sea automático y se extienda para el 80% de la población más vulnerable

La Asociación de Municipios Libres se reunió esta mañana en La Moneda para presentar una carta al Presidente Boric, en la cual solicitan, entre otras cosas, ampliar la cobertura de la población beneficiada por el subsidio eléctrico y que las personas puedan acceder de forma automática al subsidio.

El alza a las cuentas de luz, que comienza a aplicarse desde el primero de julio, ha movilizado a diferentes figuras políticas para frenar el aumento tarifario que se encuentra congelado desde 2019. A este llamado se sumaron los alcaldes de Pudahuel, Ítalo Bravo; Santiago, Irací Hassler; Cerro Navia, Mauro Tamayo; Macul, Gonzalo Montoya; La Cisterna, Joel Olmos; San Joaquín, Cristóbal Labra; Recoleta, Fares Jadue (s); Quilicura, Paulina Bobadilla; Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo y Loren Facuse de Cerrillos.

Desde el Palacio Presidencial, los jefes comunales solicitaron aumentar la cobertura del subsidio al 80% de la población más vulnerable, actualmente solo considera al 40%. Junto con esto, plantearon que el beneficio debe ser entregado de forma automática, especialmente por la dificultad que conlleva realizar trámites virtuales para la tercera edad, adicionalmente proponen una renegociación de los contratos de energía a largo plazo firmados previo al 2015.

Sobre la automatización del beneficio, el alcalde de Macul recalcó que “el Ministerio de Desarrollo Social tiene esa información. Muchas personas mayores que no cuentan con clave única, no van a saber cómo hacer la postulación, por lo tanto entendemos que hoy día el Estado debe facilitar el acceso a este subsidio y la forma de hacerlo es que sea de manera automática”.

Montoya destacó la importancia de “estudiar los contratos y ver por qué Chile es uno de los países de la OCDE que tiene más costo en temas de consumo eléctrico en los hogares. Así que, el llamado al Presidente es a considerar esta propuesta de los municipios, a nosotros nos llegan las inquietudes de nuestra comunidad y sin duda esta alza de la luz va a afectar a muchos chilenos y chilenas que van a llegar probablemente a nuestra municipalidad a solicitar apoyos sociales”.

Por su parte, la alcaldesa de Santiagop manifestó la necesidad de que “este subsidio pueda ser de manera automática para las familias. Y por tanto, así como ha planteado el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que están revisando alternativas, valoramos esa revisión y solicitamos que sea de manera urgente. Que se encuentren los mecanismos para que las familias chilenas no paguen este aumento de la tarifa eléctrica”.

Gobierno y alza de luz

Tras las quejas por el alza de luz, el gobierno aclaró que se encuentan buscando nuevas soluciones para mitigar las consecuencias negativas en las familias. En esa portunidad, la ministra vocera, Camila Vallejo dijo que “el gobierno está abierto a distintas propuestas que se han hecho sobre la mesa y las está analizando, tanto desde el punto de vista legislativo, como desde el punto de vista fiscal. Insisto, cualquier medida respecto a esto para paliar los efectos, o en materia de subsidios, son recursos que el Estado no tiene y hay que ver cómo se generan para aliviar el impacto en las familias”.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda, organismo que decide el aumento del subidio, el ministro Mario Marcel ha zanjado que esta posibilidad de aumentar el beneficio “es posible si tenemos recursos adicionales, o sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.