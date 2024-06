Ministro Mario Marcel asegura que es difícil que existan recursos para ampliar el subsidio a las cuentas de la luz

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ve espacio para que existan recursos adicionales destinados a aumentar el subsidio de la cuenta de la luz, que hasta ahora será para el 40% de los hogares más vulnerables del país. El secretario de Estado apuntó que existen diversas iniciativas que necesitan recursos como para asegurar que haya presupuesto para extender la ayuda para pagar el aumento programado para el precio de la energía. Esto tras que las tarifas fueron congeladas desde 2019 a la fecha.

“Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales, o sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, dijo el ministro Marcel en La Moneda.

En esa línea, el ministro Marcel resaltó que antes de analizar un subsidio mayor en el tema de la luz se deben abordar otras iniciativas. “Cada cosa tenemos que irla resolviendo a través de los mecanismos que están algunos en discusión y otros en elaboración. En discusión actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU y el aumento de la inversión en seguridad ciudadana”, comentó.

Sin embargo, citando a ley que descongela las tarifas de la energía, el ministro Marcel apuntó que se conformó una instancia de trabajo, donde participan parlamentarios, el ministerio de Energía y el mercado eléctrico, donde su objetivo será evaluar si existen mecanismos para ampliar el subsidio.

Encuentro con la banca

Los dichos de Marcel se dieron en el contexto tras su encuentro, junto con el Presidente Gabriel Boric, con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF).

“Estuvimos revisando varios temas de interés para la economía, en particular el comportamiento del crédito, por otro lado, la implementación de varias leyes que se han aprobado recientemente, también la profundidad del mercado de capitales y los temas de informalidad o de crédito informal en la economía”, dijo sobre la cita.

“Hemos coincidido en que, en general, el crédito a nivel más agregado ha ido siguiendo como sus determinantes principales, las tasas de interés, la política monetaria y los requerimientos de capital”, agregó.

Ministro Marcel asegura que es difícil que existan recursos para ampliar el subsidio a las cuentas de la luz. Foto archivo del Presidente Boric con la ABIF

Sin embargo, el ministro Marcel también planteó que “nos preocupa, algo que se comenta en un recuadro del último Ipom del Banco Central, en el sentido de que, en los últimos meses, se ha visto el crédito evolucionando por debajo de lo que parecerían indicar esos determinantes y nos han señalado que, al menos, en lo más reciente, aparentemente, eso se ha ido revirtiendo, así que vamos a tener que verlo, deberíamos verlo reflejado en las cifras próximamente”.

Otro de los temas que se dijo que se abordó en el encuentro fue los efectos tras las modificaciones a la ley de antifraudes. Esto tras las denuncias de la banca que la legislación pasada daba para generar estafas y generar un perjuicio no menor para el sector.

“La situación de denuncias potencialmente de auto fraude se ha reducido muy significativamente a cerca del 10% de lo que ocurría antes de esta legislación y están en implementación las medidas más sistemáticas para separar lo que es el fraude real de lo que es situaciones más bien de auto fraude”, comentó.

Por otro lado, el ministro Marcel comentó que, tanto el gobierno como el gremio de los bancos, resaltaron que es importante avanzar en la tramitación de la reforma previsional para aumentar el mercado de capitales de Chile y generar más facilidades para créditos de largo plazo, como el hipotecario.

“Hemos coincidido en que la recuperación de los activos en el mercado de capitales domésticos depende fundamentalmente de la reforma previsional, no hay posibilidad de recuperar significativamente lo que se perdió durante los retiros de fondos de pensiones sin un aumento de contribuciones a los fondos de pensiones, sean individuales, sean a través del seguro social, y la demora en legislar sobre esta materia también demora en la recuperación del mercado de capitales”, comentó.