Alcaldesa Reginato asegura que el Gobierno se comprometió a que Viña del Mar pase a fase 3 el próximo lunes

hace 41 minutos

Según sostuvo la autoridad comunal, "el comercio ya no puede seguir esperando". "A Viña del Mar tienen que tratarla como comuna independiente, no esperemos a otras comunas porque si los viñamarinos se portan bien y responden, no tienen por qué ser castigados", indicó.